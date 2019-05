In premiera in Asia, o tara a legalizat casatoria intre persoane de acelasi sex

Ziare.

Deputatii taiwanezi au adoptat cu o larga majoritate o lege care le permite cuplurilor homosexuale sa formeze "uniuni permanente exclusive" si o clauza care-i autorizeaza sa ceara o inscriere de catre administratie in "registrul casatoriilor", relateaza AFP.Acest vot, care confirma locul Taiwanului in avangarda asiatica in privinta drepturilor homosexualilor, este o victorie a asociatiilor de apararea drepturilor lesbienelor, gay-ilor, bisexualilor si transsexualilor (LGBT), care s-au mobilizat de ani de zile pentru a obtine aceleasi drepturi la casatorie pe care le au cuplurile heterosexuale.In mai 2017, Curtea Constitutionala a Taiwanului a emis o hotarare prin care constata anticonstitutionalitatea faptului de a priva persoanele de acelasi sex de dreptul de a se casatori.Curtea a dat, atunci, un termen pana la 24 mai 2019 Guvernului sa modifice legea, precizand ca aceasta casatorie pentru toti va deveni o realitate daca nu se face nimic.Insa opozitia conservatoare s-a mobilizat si a organizat in noiembrie o serie de referendumuri, in care o majoritate a respins ideea ca o casatorie sa fie definita altfel decat in prezent , adica o uniune intre un barbat si o femeie, ceea ce a redus considerabil marja de manevra legislativa a Guvernului.Cu mai putin de o saptamana inainte de expirarea ultimatumului, in Parlament s-au depus vineri - Ziua Mondiala impotriva Homofobiei si Transfobiei - trei proiecte de lege vizand sa solutioneze problema uniunilor homosexuale.Textul cel mai progresist era al Guvernului, dominat de catre presedinta Tsai Ing-wen, singurul care foloseste cuvantul "casatorie".Sute de sustinatori ai casatoriei pentru toti s-au adunat vineri in fata Parlamentului, in pofida unei ploi torentiale, pentru a exercita presiuni asupra alesilor.