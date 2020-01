Construirea de crese din fonduri europene, o solutie pentru a combate scaderea natalitatii

Politici aplicate in lume pentru cresterea natalitatii

Romania poate construi crese din fonduri europene

Dr. Ioana Petrescu este Senior Fellow la Mossavar-Rahmani Center for Business and Government la Harvard Kennedy School, directorul Centrului de Leadership si Inovare la SNSPA, fost ministru de finante si fost cadru didactic la Universitatea Maryland, College Park.

Mai mult, este al doilea an consecutiv in care se inregistreaza o scadere record a natalitatii.Nu numai Romania se confrunta cu aceasta problema. Conform Financial Times, Europa a inregistrat in ultimele decenii cele mai mici rate de natalitate din lume. In prezent, varsta medie in Europa este de 43 de ani, cu 12 ani mai mare decat pe celelalte continente, astfel incat Europa a devenit regiunea cu cea mai imbatranita populatie din lume.Incepand cu 2021, populatia europeana va fi in scadere, conform ONU.Aceste semnale nu au ramas fara ecou in Europa si fiecare tara a gandit diverse politici prin care sa determine stoparea acestui fenomen.In, prim-ministrul Viktor Orban a declarat clinicile de fertilitate ca sector strategic. Tot aici, familiilor tinere li se ofera un imprumut care nu trebuie rambursat daca ajung sa aiba trei copii, iar mamele cu patru copii sunt scutite de impozitul pe venit.In, Guvernul ofera 118 euro pe luna familiilor cu venituri mici pentru primul copil. De la al doilea copil, parintii primesc acesti bani indiferent de venitul familiei.Si alte tari din lume, precumofera sub diferite forme facilitati pentru fiecare copil nascut, conform publicatiei Forbes.Potrivit unui articol din Financial Times publicat in 13 ianuarie 2020, facilitatile acordate mamelor care lucreaza au un impact mare de combatere a acestui fenomen, pentru ca s-a constatat ca, atunci cand sunt obligate sa aleaga intre cresterea copiilor sau o cariera, femeile opteaza pentru implinirea profesionala si, evident, financiara.este tara europeana care inregistreaza cea mai mare rata a natalitatii si acest lucru se datoreaza si faptului ca guvernantii au alocat fonduri generoase pentru asistenta medicala si pentru ingrijirea copiilor. Insa statul francez a inceput seria de masuri menite sa creasca natalitatea prin constructia de crese.are a doua cea mai mare rata a natalitatii din Europa, datorita unor masuri care incurajeaza tatii sa se implice mai mult in ingrijirea copiilor.In Berlin (), conform Deutsche Welle, incepand cu 2018, toate centrele de zi municipale au devenit gratuite, insa parintii trebuie sa plateasca in continuare pentru mancarea pe care o primesc copiii in aceste centre.Si expertii romani sunt de parere ca astfel de masuri sunt benefice pentru incurajarea natalitatii. Vladimir Alexandrescu, purtator de cuvant al INS, declara ca: "Experienta tarilor din Vest ne arata ca incurajarea pe baze materiale a nasterilor nu da singura rezultate, respectiv asigurarea in toate institutiile a posibilitatii ca o mama sa isi reia activitatea profesionala la scurt timp dupa nastere, asta inseamna asigurare de cresa, de gradinita".Propuneam intr-un articol anterior un dividend pentru fiecare roman, o suma de bani neimpozabila, care alaturi de venitul din salariul minim sa asigure cosul zilnic pentru o familie. O astfel de masura cuplata cu masura dublarii alocatiilor, daca Guvernul ar aplica legea promulgata de presedinte la inceputul acestui an, ar putea asigura venitul necesar unei familii si incuraja cresterea natalitatii.Insa trebuie sa luam in calcul si necesitatea infiintarii mai multor crese. Ca si in Germania, si la noi, cresele de stat sunt in mare parte gratuite, iar parintii platesc o suma mica pentru alocatia de hrana. Insa numarul lor este mult prea mic pentru nevoile de azi, cu atat mai putin pentru nevoile unei societati cu mai multi copii.Conform deputatei Gabriela Podasca, numarul de locuri din cresele din Bucuresti nu este suficient, avand in vedere ca in municipiu sunt peste 48.000 de copii cu varsta pana in trei ani si doar 19 crese de stat.Deputata a promovat in cadrul evenimentului "Cum putem transforma Bucurestiul intr-un oras prietenos pentru copiii nostri?" din noiembrie 2018 ideea infiintarii mai multor crese pentru a sustine femeile care se intorc la locul de munca dupa ce au nascut.Pentru constructia si chiar functionarea unor crese noi se pot directiona bani europeni direct catre primarii. Fostul comisar european Corina Cretu propune ca banii europeni in exercitiul bugetar urmator 2021-2027 sa fie acordati direct oraselor si acestea sa decida ce prioritati au si cum vor folosi fondurile disponibile. Astfel, s-ar putea folosi banii europeni incepand de anul viitor si pentru constructia creselor.Stefana Zibileanu, director al Directiei de Asistenta si Protectie Sociala in cadrul Primariei Municipiului Tulcea, ne confirma ca problema acuta este numarul mic de crese comparativ cu cererea foarte mare de servicii acordate copiilor 0-3 ani in cresele din Romania.Solutia pentru aceasta situatie, spune Zibileanu, este accesarea de fonduri, atat din surse interne, ceea ce presupune lansarea unor apeluri de proiecte prin Programele de Interes National, sau din surse externe, respectiv granturi sau fonduri nerambursabile prin Programele Operationale existente (Programul Operational Capital Uman sau Programul Operational Regional), dar si infiintarea altor linii de finantare.Razvan Cotovelea, expert in fonduri europene si lector universitar la SNSPA, spune ca primariile din mediul urban pot accesa fonduri din Programul Operational Regional atat pentru refacerea totala o unei cladiri vechi si transformarea ei in cresa, cat si pentru crearea unei infrastructuri noi pentru crese.Daca nu luam masuri, efectele vor fi negative, ne avertizeaza specialistii. Conform unui articol din Financial Times din 14 ianuarie, printre consecintele reducerii populatiei se numara si o crestere economica mai lenta.Faimosul economist John Maynard Keynes avertiza ca investitiile vor fi mai mici intr-o lume in care companiile se asteapta la o scadere a populatiei si, implicit, a numarului de clienti. Iar intr-un recent articol, intitulat "Sfarsitul cresterii economice?", profesorul Charles Jones de la Stanford sustine ca nivelul de trai ar stagna pe masura ce populatia scade.Solutii exista, insa trebuie sa ne decidem sa tratam cresterea natalitatii ca pe o prioritate nationala.