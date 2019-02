Femeile dintr-un oras din Gorj primesc 1.500 de lei daca aduc pe lume un copil

Ziare.

Numarul ingrijorator de mic al nasterilor din ultimii ani l-a determinat pe primarul orasului Rovinari, Robert Filip, sa propuna Consiliului Local acordarea unui stimulent financiar pentru mame, atat pentru primul copil, in valoare de 1.500 de lei, cat si pentru al doilea, in valoare de 1.000 de lei. Alesii din Consiliul Local au aprobat initiativa primarului."Beneficiarii sunt nou-nascutii care au cel putin un parinte cu domiciliul stabil de minim cinci ani pe raza orasului Rovinari. Scopul hotararii Consiliului Local este acela de a incuraja cresterea natalitatii si de a sprijini familiile in acoperirea cheltuielilor pe care le au odata cu venirea pe lume a unui nou-nascut.Natalitatea era foarte scazuta si am considerat ca odata cu investitia la spital, in Sectia de Ginecologie, cu venirea fabricii, cu blocurile ANL, sa-i dam omului un loc de munca, o casa si un stimulent. Chiar daca nu e mult, orice e bine primit. Incercam sa-i tinem langa casa, sa-i ajutam. Acordam pentru primul copil 1.500 de lei si pentru al doilea 1.000 de lei", a declarat, marti, Robert Filip, primarul orasului Rovinari.Astfel, parintii bebelusilor vor depune o cerere la Compartimentul Alocatii si Subventii din cadrul Serviciului Public de Asistenta Sociala, in cel mult doua luni de la nastere, pentru a primi stimulentul, acordat o singura data.Autoritatile sustin ca, daca vor fi rezultate, suma ar putea fi majorata."Sunt foarte multe femei care au nascut in alte parti, pentru ca la Rovinari nu a fost doctor neonatolog, acum am adus doctor neonatolog si ginecolog, am facut si sectie, avem toate echipamentele noi acolo, am rezolvat si Sectia de Pediatrie. Avem o analiza a nasterilor care s-au facut in alte parti.Aproximativ 130-140 de nasteri, in scadere. Avem la fabrica doi tineri care lucreaza amandoi, le-am dat o locuinta ANL. Dandu-le si o locuinta ANL au facut si un copil, omul avand stabilitate si loc de munca, o casa, e clar ca vrea sa-si intemeieze o familie. Incercam sa sustinem cum putem. Daca vedem ca avem rezultate, pentru anul care vine sau chiar la jumatatea acestui an sa incercam sa marim aceasta suma", a mai declarat Robert Filip.Intr-o alta localitate din judetul Gorj, in comuna Stejari, stimulentul financiar in valoare de 1.000 de lei, acordat fiecarei proaspete mame, din luna mai a anului trecut, a dat si rezultate. In 2018 s-au nascut opt copii, cu unul mai putin fata de perioada 2015-2018."La noi sunt rezultate. A crescut natalitatea, comparativ cu perioada 2015-2018, cand aveam noua nou-nascuti, in 2018-2019 deja avem opt nou-nascuti. Acordam 1.000 de lei pentru fiecare copil adus pe lume. Pentru unele familii conteaza", a precizat, pentru Mediafax, Robert Paiusi, primarul comunei Stejari.Intr-o alta comuna, Balanesti, stimulentul in valoare de 2.500 de lei este acordat din anul 2016. Daca in 2015 in localitate s-au nascut doar doi copii, in urmatorul an 12 femei au adus pe lume trei fetite si noua baieti.