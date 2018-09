Guvernul repara azi greseala prin care femeile cu drepturi de autor riscau sa nu primeasca indemnizatia de crestere a copilului

Ziare.

com

"Remediem astazi o scapare din legislatie, astfel incat persoanele care obtin venituri din proprietate intelectuala sa beneficieze de indemnizatii pentru cresterea copilului pe masura veniturilor realizate.Asadar, armonizam prevederile Codului Fiscal cu cele referitoare la stabilirea indemnizatiei pentru cresterea copilului, astfel incat nimeni sa nu aiba de suferit.Prin completarea legislatiei vom introduce si veniturile obtinute din proprietate intelectuala in categoria sumelor care se iau in considerare la stabilirea indemnizatiei pentru cresterea copilului", a declarat Viorica Dancila la inceputul sedintei de guvern.Problema a fost semnalata saptamana trecuta de deputatul USR Iulian Bulai, care a transmis ca femeile care au avut venituri din drepturi de autor risca sa nu primeasca indemnizatia de crestere a copilului , dupa ce o modificare din martie 2018 a Codului Fiscal a schimbat definitia veniturilor din activitati independente din articolul 67, stipulat in OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia de crestere a copilului.Deputatul a transmis, printr-un comunicat de presa, ca Ministerul Muncii nu s-a grabit deloc, in cele cinci luni care au trecut, sa modifice corespunzator ordonanta in cauza.Bulai a semnalat ca, in cazul mamelor care vor naste in martie 2019, niciun leu din drepturi de proprietate intelectuala nu va fi luat in calcul la stabilirea indemnizatiei de crestere a copilului. Pentru actrite, muzicieni, artisti vizuali, jurnaliste, scriitoare si traducatoare sau IT-iste, pentru care drepturile de autor sunt principalul sau singurul tip de venit, asta inseamna ca vor primi o indemnizatie mult diminuata sau nu o vor primi deloc.El mai sublinia ca este vorba, anual, despre sute sau mii de mame cu venituri din drepturi de autor.Ulterior, Ministerul Muncii a anuntat ca a lansat procedura de modificare a ordonantei de urgenta 111/2010 , astfel incat femeile care obtin venituri din drepturi de autor sa primeasca indemnizatie pentru cresterea copilului, recunoscund astfel greseala.I.O.