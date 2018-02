Inca un efect al revolutiei fiscale: Unii parinti vor primi mai putini bani pentru cresterea copilului UPDATE Ce spune ministrul Teodorovici

UPDATE

Daca firma nu a transferat contributiile in sarcina angajatului, indemnizatia de crestere a copilului va fi afectata. Astfel, un angajat cu un salariu net de 2.500 de lei ar urma sa primeasca o indemnizatie pentru cresterea copilului in cuantum de 2.125 de lei. In cazul in care firma la care lucreaza nu a majorat insa salariul brut, angajatul va primi o indemnizatie redusa cu 351 de lei, potrivit calculelor facute de Digi24 "Clar va avea o indemnizatie mai mica, daca a ramas cu acelasi brut, sper ca vom veni cu corectii in aceasta zona pentru ca nu este un tratament echitabil contributie vs indemnizatie", spune Valentina Saygo, consultant fiscal.In timp ce angajatorii vor acoperi diferenta de contributii pentru salariatii care lucreaza cu jumatate de norma, Guvernul a gasit solutia si pentru salariile IT-istilor , cercetatorilor si persoanelor cu dizabilitati: diferenta de 6% pe care o vor da in plus companiile pentru a asigura acelasi salariu net va fi scazuta din contributiile de sanatate pe care le platesc la ANAF, cu conditia ca firmele de IT sa fi marit deja salariile brute cu cel putin 20 la suta fata de luna decembrie 2017."Sunt multe firme de IT care, intr-adevar, nu au marit brutul, dar au compensat prin bonusuri, de ce au facut asta, de frica instabilitatii sociale, in cazul in care Guvernul se razgandeste, sa nu fie obligati sa dea inapoi o crestere salariala care in opinia lor nu este justificata. Am facut un calcul, o firma din IT, avea cheltuieli salariale care reprezentau 75 la suta din cifra de afaceri, este mult, indicatorii in zona prestatorilor de servicii ar trebui sa fie 20-50 la suta", mai spune Valentina Saygo, consultant fiscal, pentru Digi24.Ministrul Finantelor, Orlando Teodorovici, a comentat succint, marti, scaderea indemnizatiilor pentru parinti, spunand ca asteapta ca toate "spetele" sa fie aduse in discutie si "oamenii sa nu piarda". "Sunt cateva astfel de spete si Ministerele Muncii, Educatiei, Casa de Pensii, Casa de Sanatate vor discuta si apoi sa vina cu modificari, astfel incat si aceste situatii sa fie acoperite. Astazi, cel tarziu maine vor incepe discutiile, pentru ca toti cei care vor sa aduca astfel de spete in discutie sa le aduca si sa inchidem discutia".Intrebat despre oportunitatea ca Guvernul sa mai emita o ordonanta, pentru a corecta situatia in care indemnizatia de crestere a copilului scade, ministrul s-a limitat sa spuna ca "important e ca oamenii sa nu piarda".Guvernul a adoptat la inceputul lunii august ordonanta de urgenta care plafoneaza indemnizatia pentru cresterea copiilor la 8.500 de lei , iar in septembrie aceasta a intrat in vigoare."Indemnizatia lunara se stabileste in cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului, si nu poate fi mai mica de 85% din cuantumul salariului minim brut pe tara garantat in plata si nici mai mare de 8.500 lei", potrivit OUG nr.55/2017.Dintre cei 160.807 de beneficiari de indemnizatie pentru cresterea copilului la nivel national, aproape 1.100 de beneficiari aveau indemnizatii care depaseau 9.000 lei, anterior adoptarii OUG, fiind in plata indemnizatii care reprezinta de pana la 130 ori indemnizatia minima.