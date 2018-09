Ministerul Muncii recunoaste ca a gresit si promite sa modifice OUG pentru indemnizatia de crestere a copilului

Ziare.

Femeile care au avut venituri din drepturi de autor riscau sa nu primeasca indemnizatia de crestere a copilului din cauza unei modificari din martie 2018 a Codului Fiscal.Reprezentantii ministerului sustin ca prin modificarea Codului Fiscal prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.18/2018 privind adoptarea unor masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative, categoria veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala a fost scoasa de sub incidenta reglementarilor privind veniturile din activitati independente si reglementata separat in cuprinsul Codului Fiscal la articolul 70, arata Mediafax Asa ca doar pana pe 22 martie 2018 erau luate in calcul veniturile din drepturile de proprietate intelectuala pentru a calcula indemnizatia de crestere a copilului.Dupa aceasta data, veniturile din drepturi de proprietate intelectuala nu se mai incadreaza in categoria veniturilor din activitati independente, ceea ce inseamna ca nu mai pot fi luate in calcul pentru indemnizatie."Stabilirea dreptului si a cuantumului ICC pentru aceste persoane se face tinand cont de perioada de eligibilitate de 12 luni din ultimele 24 luni, acestea nefiind private de dreptul lor", a transmis Ministerul Muncii, intr-o informare.Astfel, ministerul Muncii a lansat in procedura de avizare inter-ministeriala un proiect de modificare a OUG nr.111/2010, "astfel incat situatia sa fie remediata".Precizarile vin dupa ce deputatul USR Iulian Bulai a avertizat ca femeile care au avut venituri din drepturi de autor risca sa nu primeasca indemnizatia de crestere a copilului , dupa ce o modificare din martie 2018 a Codului Fiscal a schimbat definitia veniturilor din activitati independente din articolul 67, stipulat in OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia de crestere a copilului.