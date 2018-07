Statul a platit in luna mai circa 55,76 milioane de lei, ajutor social pentru 205.007 persoane

Ziare.

In mai 2018, au beneficiat de acest ajutor social 205.007 persoane. Cei mai multi beneficiari erau inregistrati in judetele Dolj - 12.860 persoane, Bacau - 10.337 persoane, Buzau - 10.261 si Galati - 9.243.La finele lunii mai 2018, erau suspendati de la plata 19.614 beneficiari, cei mai multi din Dolj - 1.857, Botosani - 1.107 si Buzau - 938.Cea mai mare valoare a sumei medii platite (drepturi curente) a fost inregistrata in judetele Salaj - 336,77 lei, Brasov - 326,17 lei si Mures - 311,46 lei.De asemenea, in mai 2018, au fost efectuate alte plati (restante, reluari in plata, plati neachitate, corectii etc.) in contul acestui ajutor in suma de 195.180 lei.Venitul minim garantat (VMG) este unul dintre cele mai importante programe de promovare a incluziunii sociale si de combatere a saraciei. Actul normativ care reglementeaza acest program este Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu completarile si modificarile ulterioare.Potrivit acestei legi, venitul minim garantat se asigura prin acordarea unui ajutor social lunar, care se calculeaza ca diferenta intre nivelul venitului minim garantat prevazut de lege si venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure.