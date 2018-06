Cum vor fi pedepsiti restantierii la intretinere - Parlamentul a schimbat legea si a introdus noi reguli si sanctiuni

Ziare.

com

De exemplu, daca un locatar are datorii mai vechi de 3 luni si care depasesc 3.000 de lei la asociatie, presedintele sau administratorul acesteia este obligat sa le treaca in cartea funciara a datornicului.Asta inseamna ca, pana nu isi achita datoriile, locatarul nu isi poate vinde apartamentul, daca vrea sa faca asta. Printre documentele necesare vanzarii unui imobil se numara documentatia cadastrala, incheierea de intabulare, dar si extrasul de carte funciara pentru vanzare.Art. 33 (9) al noii legii prevede ca "Presedintele sau administratorul asociatiei de proprietari are. Birourile de cadastru si publicitate imobiliara vor proceda la notarea acestor debite in cartea funciara a locuintelor sau spatiilor cu alta destinatie a acestor debite".Iata aici textul integral al noul act normativ care pleaca spre promulgare: LEGE privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si administrarea condominiilor Prin noul cadru legal se clarifica mai multe aspecte, precum folosinta, modificarea si intretinerea locuintei, normele de conduita in cadrul blocurilor de locuit sau modalitatea de infiintare si functionare a asociatiilor de proprietari.Potrivit expunerii de motive , obiectivele generale urmarite prin adoptarea acestui proiect legislativ sunt:- Eficientizarea administrarii locuintelor, fie ca sunt imobile colective tip bloc, locuinte situate in curti comune sau ansambluri rezidentiale;- O mai buna structura a organelor de conducere ale asociatiilor de proprietari;- Clarificarea responsabilitatilor si incompatibilatilor dintre membrii structurilor de conducere din cadrul asociatiilor de proprietari;- Instituirea regulamentului condominiului in care sa se inscrie regulile de comportament si de folosire a proprietatii;- Clarificarea si eficientizarea relatiei dintre autoritatile publice si asociatiile de proprietari.Printre altele, actul normativ mai prevede:- Se introduce obligativitatea constituirii de catre asociatiile de proprietari a, precum si a- Sunt reglementate asociatiile de chiriasi si conditiile in care acestea pot administra spatiile comune din cadrul condominiilor;- Se detaliaza si clarifica atributiile administratorului, ale presedintelui, comitetului executiv, ale cenzorilor;- Sunt reglementate conditiile de infiintare, organizare si functionare a asociatiilor de proprietari;- Se reglementeaza raportul dintre administratia publica si asociatiile de proprietari.Legea urmeaza sa ajunga la presedintele Klaus Iohannis pentru promulgare, iar pentru a intra in vigoare trebuie publicata in Monitorul Oficial.