Debransarea devine mai grea sau mai usoara? O noua lege ar putea pune cruce incalzirii centralizate din Romania. Si asta nu e bine

Marile probleme ale incalzirii pe care legea ar fi trebuit sa le rezolve

Legea faciliteaza debransarile de la incalzirea centralizata

Tot urmaresc si eu cum se raspandeste in spatiul public ideea ca debransarea a devenit mai dificila. Eu spun ca dimpotriva, ea a devenit mai usoara.

Dezvoltarea zonelor unitare de incalzire, lasata la mana autoritatilor locale

Ziare.

com

Depus la Senat inca de pe 20 iunie 2008, pe vremea cand premier era Calin Popescu Tariceanu, proiectul de lege care ar trebui sa creeze premisele unei incalziri mai eficiente a locuintelor romanilor a fost adoptat abia in urma cu doua saptamani.De ce a devenit brusc atat de important acest proiect de lege privind termoficarea - amanat deja vreme de un deceniu - incat a fost nevoie de adoptarea lui in cadrul unei sesiuni parlamentare extraordinare?Din cauza ca Romania avea nevoie urgenta de o lege prin intermediul careia sa transpuna corect, macar pe hartie, prevederile legislatiei europene, printre care si unele ale Directivei 2012/27/UE. Daca n-ar fi facut-o, tara noastra risca sa intre intr-o procedura de infringement. Acum, nu mai risca acest lucru, cel putin o vreme.Pericolul va reaparea, insa, in momentul in care Comisia Europeana isi va da seama ca am statul s-a spalat inca o data pe maini de responsabilitatile pe care le are, dand o lege cu multe prevederi care fie nu se pot aplica, fie si-au dovedit deja ineficienta.Intr-un raport al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) se arata ca numarul de Sisteme de Alimentare Centralizata cu Energie Termica (SACET) din Romania este in continua scadere. In plus, contorizarea energiei necesare incalzirii prin intermediul acestora reprezinta o problema. Mai exact, in raportul ANRE se arata ca:", se arata in raportul ANRE. Asta, in conditiile in care Romania are peste 320 de orase!Autorii documentului au identificat si cauzele acestui declin al incalzirii centralizate. Anume:" se mai arata in documentul citat.Pe de alta parte, multe dintre SACET care inca exista au probleme din cauza nivelului "", se mai arata in raportul ANRE.Autorii raportului au identificat si cauzele acestui neajuns si amintesc, in raport, ca nici Comisia Europeana nu e straina de aceasta problema.", se mai arata in raportul ANRE.In aceste conditii, ne-am fi asteptat ca proiectul de lege sa rezolve toate aceste probleme. Din pacate, nu numai ca nu rezolva niciuna, dar risca sa puna cruce SACET.Legea adoptata recent de parlamentari stabileste ca debransarea de la SACET le este permisa, in continuare, celor care locuiesc in afara zonelor unitare de incalzire. Mai mult chiar, proprietarilor le va fi si mai usor sa se debranseze.Potrivit legii, ca sa poata renunta la incalzirea centralizata, un proprietar de apartament are nevoie de:Presedintele Ligii Asociatiei de Proprietari Habitat, Mihai Mereuta, a explicat pentrude ce noua lege simplifica debransarile."E foarte simplu, de fapt. S-a eliminat o conditie. Pana acum, legea prevedea ca cel care vrea sa se debranseze are nevoie sa obtina si acordul scris al vecinilor directi, adica al celor care locuiesc in apartamentele de deasupra, de dedesubt, din stanga si din dreapta. Acestora li se cerea sa isi exprime in scris acordul de a se invecina cu un apartament debransat de la incalzirea centralizata.Or, poate parea greu de crezut, dar tocmai acele semnaturi erau cele mai greu de obtinut. Restul conditiilor sunt destul de usor de indeplinit. Dar cand oamenii se vad cu putere de decizie asupra viitorului tau, vor deveni brusc foarte ganditori si nu iti vor semna pe o foaie cu una, cu doua. Din acest motiv, era greu sa obtii semnaturile vecinilor si de multe ori lipsa lor facea debransarea imposibila.Iar in noua forma a legii, iata ca s-a renuntat la conditie.E si logic, pe undeva, chiar si pentru cine nu intelege termoficarea. S-a eliminat una dintre conditiile pentru debransare. Au ramas mai putine. In aceste conditii, cum putem spune ca a devenit mai greu sa te debransezi? ", a explicat Mihai Mereuta.Legea adoptata in urma cu doua saptamani prevede, de asemenea, ca autoritatile locale - cum ar fi consiliile judetene sau consiliile locale - au "competenta exclusiva" in stabilirea zonelor unitare de incalzire. Acestea sunt, de fapt, zone din oras in care incalzirea apartamentelor se face doar prin intermediul unui sistem centralizat, de la care nimeni n-ar avea dreptul sa se debranseze.Mai exact, in textul trimis la promulgare presedintelui Klaus Iohannis, la articolul 8, alineatul (1) se arata ca:In plus, la litera (f) a aceluiasi aliniat se arata ca printre "competentele exclusive" se numara si:La o prima vedere ar parea ca parlamentarii au dat o lege care sa stabileasca premisele ca SACET sa existe in continuare si chiar sa se dezvolte. In realitate, insa, lucrurile nu stau chiar asa.Infiintarea si administrarea SACET erau prevazute si in Legea 325/2006, pe care actul normativ recent adoptat o modifica. Diferenta este ca legea veche prevedea ca. In noua forma a legii, cuvantului "obligatii" i-a luat locul expresia "competente exclusive"."Sigur ca infiintarea si administrarea zonelor unitare era reglementata si de vechea lege. Problema este ca acea lege nu s-a respectat. Iar in conditiile in care s-au permis debransari, in multe dintre cladiri au inceput sa se foloseasca mai multe surse de incalzire. Unii locatari au trecut pe centrale de apartament, altii au ramas in sistemul centralizat. Altii si-au pus incalzire electrica. Iar asta contrazice notiunea de eficienta energetica.Ca sa putem vorbi despre eficienta, ar trebui sa respectam principiul o cladire - un sistem de incalzire.Sigur, sunt de acord ca incalzirea in sistem centralizat poate fi eficienta. Dar pentru asta sistemul ar trebui sa aiba cat mai multi consumatori si sa fie administrat eficient, in conditiile legii.Atunci cand vine sa ne vorbeasca despre incalzire centralizata, doamna primar al Bucurestiului, spre exemplu, ar trebui sa ne spuna si cate institutii sunt bransate la acest sistem. Acolo unde e posibil, fireste. E anormal ca o institutie sa poata fi bransata la RADET, dar sa prefere sa se incalzeasca folosind o centrala proprie, sa spunem.In plus, ar fi interesant sa stim cate dintre institutii sunt cu plata incalzirii la zi.Apoi, cand faci blocuri ANL, normal mi s-ar parea ca ele sa fie racordate la incalzirea centralizata, daca in zona exista infrastructura necesara. Nu e normal sa construiesti blocuri noi in care toate apartamentele sa aiba centrale proprii, in conditiile in care conducta RADET trece prin preajma.Problema n-a fost niciodata ca n-a existat legislatie pentru a sustine incalzirea in regim centralizat. De fapt, problema a fost ca legislatia n-a fost respectata, iar la nivelul autoritatilor locale s-a instalat o atmosfera de, care n-a dus la nimic bun", a explicat Mihai Mereuta pentruIn lipsa sistemelor centralizate de incalzire a locuintelor - care vor disparea pe rand, in conditiile in care statul nu gaseste modalitatea eficienta de a le sustine - problema termoficarii in Romania devine tot mai spinoasa.Mai ales avand in vedere ca UE nu promoveaza incalzirea in regie proprie a fiecarui apartament, ci mai degraba eficientizarea incalzirii in regim centralizat.