O femeie din Mehedinti a primit acasa prin colet gunoiul pe care l-a aruncat la marginea soselei

Un barbat aflat la cules de plante medicinale, in zona Dealului Bujorascu, din judetul Gorj, i-a observat pe drumari in timp ce strangeau gunoiul aruncat de un trecator pe marginea drumului.Revoltat de gestul persoanei care si-a lasat resturile in apropierea soselei, acesta a strans gunoiul si a expediat coletul la adresa de pe documentele lasate printre deseuri."Ea a aruncat gunoiul si un cetatean intrigat, cu puternic simt civic, i-a trimis coletul acasa. A lasat in gunoi si facturi, dar si alte acte. A aruncat inclusiv pampers. In paduri se arunca destul de multe gunoaie. Este un exemplu de urmat, poate asa o sa se inteleaga ca nu este normal sa aruncam gunoiul peste tot. Intamplarea a avut loc pe Dealul Bujorascu.Il felicitam pe domnul care a facut acest gest, a si platit transportul. Gunoiul a ajuns la destinatie, 11 kilograme in total si a fost primit, nu s-a intors la expeditor. Omul a trimis coletul cu confirmare de primire. Era la cules de plante medicinale si cand a vazut gunoiul ne-a spus 'stati, ca i-o facem, ii trimitem gunoiul acasa!'", a declarat Ion Tudor, seful Sectiei Drumuri Nationale Targu-Jiu.In luna iulie, in cadrul unei actiuni de ecologizare, drumarii au gasit un sicriu cu oseminte umane, pe marginea Drumului National 67, in comuna Lelesti, din Gorj.