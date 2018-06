Proiect legislativ: Copiii sub 7 ani ar putea fi scosi de la plata cheltuielilor de intretinere

Ziare.

Proiectul de lege, depus la Senat pe 31 mai, propune modificarea si completarea Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari. Astfel, initiativa modifica mai multe puncte ale articolului 47 care vizeaza cheltuielile asociatiilor de proprietari." (1) d) cheltuieli pe beneficiari, aferente serviciilor individuale ale proprietarilor, dar gestionate financiar prin intermediul asociatiilor de proprietari.(2)(2ยน)", se arata in textul proiectului de lege al PNL."Includerea minorilor care au sub 7 ani in numarul persoanelor care se platesc cheltuielile de intretinere ale locuintei si cheltuielile asociatiei de proprietari nu se justifica. Consumul realizat de acesti copii minori nu se pate reflecta in contoarele de apa. De asemenea se poate face si o exceptie prin reducerea aceluiasi gen de cheltuieli si pentru copiii de pana in 14 ani, in conditiile in care acestia nu sunt consumatori care sa provoace mari pierderi in bugetul imobilului, cheltuielile lor oricum sunt suportate de parinti- proprietari ai locuintelor in care stau", explica liberalii in expunerea de motive.Initiativa liberalilor mai ofera posibilitatea proprietarilor sa reamplaseze zidurile care nu fac parte din structura de rezistenta a imobilului sau din proprietatea comuna a blocului, in baza unei declaratii pe proprie raspundere avizata de asociatia de proprietari, cu o instiintare a autoritatii locale. In forma actuala, Legea prevede obligatia obtinerii unei autorizatii de modificare a constructiei de la autoritatea locala si cu semnatura majoritatii proprietarilor."Zidurile dintre apartamentele sau spatiile alaturate, care nu fac parte din structura de rezistenta a cladirii si din proprietatea comuna, pot fi reamplasate prin acordul dintre proprietarii apartamentelor sau spatiilor respective, in baza unei declaratii pe proprie-raspundere, avizata de asociatia de proprietari si transmisa autoritatii publice locale. Zidurile dintre apartamente sau spatii si proprietatea comuna care nu fac parte din structura de rezistenta a cladirii pot fi reamplasate numai prin modificarea acordului de asociere, pe baza unei declaratii pe proprie-raspundere, avizata de asociatia de proprietari si transmisa catre autoritatea public locala", precizeaza proiectul liberalilor care modifica articolul 12 al Legii amintite.In forma legii aflata in vigoare sunt prevazute urmatoarele: "Zidurile dintre apartamentele sau spatiile alaturate, care nu fac parte din structura de rezistenta a cladirii si din proprietatea comuna, pot fi reamplasate prin acordul intre proprietarii apartamentelor sau spatiilor respective, pe baza autorizatiei de modificare a constructiei, eliberata de autoritatea publica locala si cu instiintarea asociatiei. Zidurile dintre apartamente sau spatii si proprietatea comuna, care nu fac parte din structura de rezistenta a cladirii, pot fi reamplasate numai prin modificarea acordului de asociere, in baza hotararii majoritatii proprietarilor si a autorizatiei de modificare a constructiei eliberate de autoritatea publica locala".Proiectul de lege este initiat de senatorii PNL Ioan Cristina, Marius-Petre Nicoara, Cornel Popa si Catalin Dumitru Toma. Senatul este prima Camera sesizata, for decizional fiind Camera Deputatilor.