Dosar penal: Niste carantinati din Maramures s-au dus la bar pentru jocuri de societate

Persoanele in cauza s-au dus la barul motelului, au consumat alcool si s-au jucat jocuri de societate, s-au filmat si au pus filmarile pe Facebook, potrivit unui comunicat de presa al Parchetului de pe langa Judecatoria Sighetu Marmatiei."Pe rolul Parchetului de pe langa Judecatoria Sighetu Marmatiei a fost inregistrat, la data de 01.04.2020, un dosar penal, avand ca obiect savarsirea infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, fapta prevazuta si ped. de art. 352, alin. 1 si 9 din Codul penal, constand in aceea ca", potrivit sursei citate.Totodata, "aspectele mai sus aratate au fost filmate si postate pe reteaua de socializare Facebook, imaginile fiind difuzate si de catre un post de televiziune in cadrul unei emisiuni informative".Astfel, pentru persoanele respective s-a deschis dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor, aceste aspecte fiind comunicate si DSP Maramures.