Carantina in Romania: Heroina livrata in paine, evadare de sub paza pe fereastra

Dupa 20 de minute, cei doi s-au intors de buna voie la centru, conform unui comunicat de presa al Parchetului de pe langa Judecatoria Targu Mures."In cursul zilei de 06.04.2020, la Parchetul de pe langa Judecatoriei Tg. Mures, au fost inregistrate dosarele penale cu nr. 1821/P/2020 si 1822/P/2020, avand ca obiect savarsirea infractiunii de zadarnicire a combaterii bolilor, fapta prevazuta de art. 352 alin. 1 C. Penal.In fapt, la data de 04.04.2020,", potrivit sursei citate.Totodata, un barbat din Bucuresti a incercat sa introduca intr-un centru de carantina heroina ascunsa intr-o paine. Barbatul s-a dus la un centru din judetul Ilfov pentru a-i duce "cateva alimente" nepotului sau intors din Germania si cazat aici.Intr-o postare pe Facebook a Jandarmeriei Romane este redat dialogul dintre barbat si jandarmul care pazea unitatea de carantina:"In timp ce se afla in tura, avand ca misiune monitorizarea unui centru de carantina, plutonierul G.A, angajat al Jandarmeriei Ilfov, a observat apropiindu-se de poarta de acces in centru, un barbat intre doua varste, cu o punga de culoare inchisa in mana.- Buna ziua! Va putem ajuta cu ceva? i se adreseaza jandarmul.- Buna ziua! Aaaa... Am venit la nepotul meu sa-i aduc un cadou si cateva alimente...- O ocazie speciala sau...?- Da, tocmai s-a intors in tara si are nevoie de cateva lucruri! Aaaa...nimicuri, dulciuri, paine...- Ne puteti arata ce aveti in sacosa?- Nu cred ca e cazul, sunt doar niste alimente, paine, d-ale gurii. Sa nu se strice daca le scot!- Totusi, va rugam, faceti un efort si scoateti ce aveti in punga! Trebuie sa ne asiguram ca totul este in regula, insista subofiterul.La control, banuiala jandarmului ca barbatul ascunde ceva s-a confirmat. In punga era intr-adevar paine, insa cu o 'faina mai speciala'. Din pacate, in urma acestei ispravi, pe langa nepot si unchiul risca sa ajunga intr-un fel de carantina, la 'racoare'", conform sursei citate.