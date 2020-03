Mai mult de 1.100 de romani au fost bagati in carantina fortata, dupa ce au iesit din izolare

LIVE

De asemenea, 32 de persoane aflate in carantina au parasit locatia in care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusa masura carantinarii pentru o noua perioada de 14 zile.Grupul anunta ca, in ultimele 24 de ore, Ministerul Afacerilor Interne a intocmit 15 dosare penale pentru zadarnicirea combaterii bolilor, fapta prevazuta si pedepsita de art. 352 alin. 1 Cod Penal.Si Politia de Frontiera a intocmit un dosar penal, sub aspectul savarsirii infractiunii de fals in declaratii, fapta prevazuta si pedepsita de art. 326 Cod Penal.Politia si Jandarmeria au aplicat, in acelasi interval de timp, 990 de sanctiuni contraventionale pentru nerespectarea masurilor de izolare/carantina.Politistii au depistat, in ultimele 24 de ore, 8.276 de persoane care nu au respectat masura privind restrictionarea circulatiei. Acestora le-au fost aplicate sanctiuni contraventionale, in valoare de 13.174.104 lei.De asemenea, in ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 1.151 de apeluri la numarul unic de urgenta 112 si 6.393 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisa special pentru informarea cetatenilor.In Romania, numarul deceselor a ajuns, marti, la 69 si avem in total 2.245 de cazuri confirmate. La ATI, in acest moment, sunt internati 62 de pacienti, dintre care 36 in stare grava.In prezent, Romania se afla in scenariul 4 al pandemiei, ceea ce inseamna ca de acum spitalele se vor ocupa doar de cazurile grave, restul celor infectati vor fi tratati acasa sau in spatii speciale de carantina.Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat, luni seara, carantinarea orasului Suceava si a unor comune de langa . Comunele carantinate odata cu Suceava sunt: Adancata, Salcia, Ipotesti, Bosanci, Moara, Scheia, Patrauti si Mitocul Dragomirnei.A.G.