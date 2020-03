Prima zi de carantina totala la Suceava: Politia si Armata pazesc intrarile in oras (Foto&Video)

LIVE

El a spus ca, pentru verificarea si restrictionarea accesului in Suceava, au fost instituite puncte fixe pe DJ 178 centrul localitatii Mihoveni, DN 17 Trei Movile, DJ 209C Moara, DN 2 cu DJ 74C Cumparatura, DJ 208A Bosanci spre Luncusoara, DJ 290 Varatec, DN 29 Salcea, DN 2 Patrauti, DN 29A cu DJ 208D Adancata, DC 59 Fetesti.Totodata, la nivelul judetului, pe caile de acces au fost instituite alte sase puncte fixe, respectiv pe DN 2 Draguseni, DN 17B Brosteni, DN 17 Poiana Stampei, DN 18 Carlibaba, DJ 208A Dolhasca, DN 2 cu DN 29C Siret.Alte doua puncte fixe de control sunt operationalizate pe DJ 208 C - Vorona (Botosani) si DN 15 C - Oglinzi (Neamt). Acestea sunt constituite din politisti, jandarmi si militari.Viceprimarul Lucian Harsovschi a anuntat ca se dezinfectie in toate scarile de bloc.Prin Ordonanta Militara nr. 6 a fost instituita, pe perioada starii de urgenta, masura carantinarii in orasul Suceava si in zona limitrofa formata din opt comune , respectiv Adancata, Salcea, Ipotesti, Bosanci, Moara, Scheia, Patrauti, Mitocu Dragomirnei.In jurul zonei carantinate se instituie un perimetru de siguranta, format din toate celelalte unitati teritorial-administrative din judet.