Suceava arata ca un oras-fantoma. Filmare realizata cu drona in prima zi de carantina (Video)

Suceava, cel de-al 23-lea cel mai mare centru urban al Romaniei, un oras cu aproape 100.000 de locuitori, parca s-a transformat intr-un oras fantoma, potrivit imaginilor suprinse de Radu Baran."Suceava era un oras viu, plin de viata, cu strazile pline! Acum suntem in carantina! Sa fim cu totii in linia intai si sa redam Sucevei viata!," scrie Radu Baran, pe Facebook.Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, marti seara, ca numarul total de cazuri de infectare cu coronavirus la Suceava a ajuns la 638. Tot la Suceava s-au inregistrat si cele mai multe decese. Doar in cursul zilei de marti autoritatile au anuntat decesul a 8 persoane internate in Spitalul Judetean Suceava.Municipiul Suceava si opt comune limitrofe au intrat in carantina, luni seara, cand numarul cazurilor confirmate aici era de 593.