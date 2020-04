Un tanar a sarit pe geam din carantina si a mintit ca se plimba prin propria curte

LIVE

Barbatul se afla in carantina de patru zile, dupa ce venise din Anglia.Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Galati, joi, in jurul orei 22:20, jandarmii aflati in misiune de ordine publica in zona unui centru de carantina de pe teritoriul judetului Galati au auzit zgomote venind din curtea interioara a proprietatii situate in vecinatatea centrului."Ajunsi la locul de unde venea zgomotul, jandarmii au observat un barbat care se afla langa gardul proprietatii. Intrebat despre ce face acolo,In momentul legitimarii, jandarmii au stabilit ca persoana in cauza are domiciliul in judetul Vrancea, nu la imobilul la care a fost identificat. Totodata, s-a stabilit faptul ca barbatul a fost introdus in carantina institutionalizata in urma cu patru zile", se arata in comunicatul IJJ Galati.In urma verificarilor, jandarmii au stabilit ca barbatul a iesit afara din centru, pe geamul camerei, dupa care a sarit gardul ce delimiteaza cele doua proprietati, cu intentia de a se deplasa spre domiciliu. Proprietarii imobilului vecin nu se aflau acasa.Jandarmii au intocmit barbatului actele de sesizare pentru savarsirea infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor si l-au reintrodus in centru, pentru o noua perioada de 14 zile, iar toate cheltuielile ce privesc cazarea si masa vor fi suportate de catre barbat.