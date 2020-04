Alexandru Rafila: Legea vaccinarii este absolut necesara. A stat prea mult in Parlament

De ce e nevoie de legislatie

Responsabilitatea medicilor

Vaccinarea gripala

"Legea vaccinarii este absolut necesara. A stat prea mult timp in Parlament fara sa existe o decizie finala. In momentul de fata ea a fost aprobata de Senatul Romaniei, a fost adoptata de Comisia de Sanatate a Camerei Deputatilor. Este momentul ca ea sa fie adoptata de plenul Camerei Deputatilor", a afirmat Rafila, la dezbaterea online "Saptamana mondiala a imunizarii - saptamana sperantei in lupta cu epidemiile".El a mentionat ca in Romania se fac de mai multi ani demersuri pentru promovarea unei legi in domeniu, dupa ce, incepand cu anul 2009, acoperirea vaccinala a scazut in mod constant."In Romania, la fel ca in tari dezvoltate din vestul Europei - ma refer la Franta, la Germania, la Italia - acoperirea vaccinala a inregistrat scaderi constante de-a lungul timpului, iar acest lucru a impus dezvoltarea unei legislatii care sa acopere aceasta inconsistenta a programelor de vaccinare, incat sa ajungem la nivelurile pe care le recomanda Organizatia Mondiala a Sanatatii pentru copii, adica 95% acoperire vaccinala - nivel care asigura protectia, practic, impotriva bolilor transmisibile prevenibile prin vaccinare", a spus el.Rafila a aratat ca tarile nordice, precum Danemarca, nu au astfel de legislatie, deoarece au o acoperire vaccinala de 95-98%."Nici in Romania nu a fost nevoie de o astfel de lege, darsi in ziua de azi, de exemplu, pentru vaccinul rujeolic avem acoperire de circa 85% la doza I, care se administreaza la varsta de un an. Insa la doza a doua, care se administreaza la varsta de cinci ani, avem o acoperire vaccinala in jur de 65%.Acest lucru a determinat in Romania, de patru ani de zile, sa asistam la o, a produs si 64 de decese si ne asteptam sa apara si complicatii tardive ale acestor imbolnaviri de rujeola", a afirmat Rafila.Presedintele Societatii Romane de Microbiologie a mentionat ca este nevoie de o lege a vaccinarii pentru ca, in momentul de fata, in Romania nu este posibila stocarea vaccinurilor pentru o perioada mai indelungata."In ciuda faptului ca Ministerul Sanatatii a lansat proceduri de achizitie publica, nu s-a reusit achizitionarea de vaccinuri, pentru ca exista o criza de vaccinuri la nivel global, mai ales pentru unele dintre ele. Mai mult, chiar s-a schimbat programul de vaccinare, ca sa se adapteze la disponibilitatile pietei, nu neaparat la nevoile de sanatate publica", a aratat el.Rafila a vorbit si despre responsabilitatea medicilor de familie, a medicilor pediatri, a medicilor epidemiologi, dar si a Ministerului Sanatatii, pentru asigurarea la timp a tuturor vaccinurilor din programul national. De asemenea, a mentionat responsabilitatea parintilor, in conditiile in care copiii nevaccinati risca sa ii imbolnaveasca si pe ceilalti, chiar daca acestia au fost vaccinati."Vaccinul nu este unul perfect, nu exista un vaccin perfect care sa produca imunitate 100% si, in ciuda administrarii vaccinului, va ramane un mic procent de copii care nu sunt imuni in fata bolii. Si atunci, daca scadem acoperirea vaccinala sub 95% - care reprezinta tinta OMS - este posibila raspandirea in focare epidemice a bolii prevenibile prin vaccinare. Cred ca acest lucru s-a intamplat in cazul epidemiei de rujeola.Romania inregistreaza si numeroase cazuri de rubeola, numeroase cazuri de tuse convulsiva, cazuri de tetanos. Difteria este la granitele Romaniei. S-au inregistrat cazuri de difterie in Ucraina si lucrul acesta trebuie foarte clar stiut pentru ca difteria, la o populatie care nu este protejata - mai ales populatie infantila - este o boala care poate produce ravagii", a spus Rafila.Rafila a subliniat importanta vaccinarii antigripale, in contextul pandemiei de coronavirus, in special pentru persoanele in varsta si care au boli cronice."In perioada toamnei vom co-exista cu doua virusuri care produc infectii respiratorii serioase. Este vorba despre noul coronavirus, care va continua sa circule si in toamna; este vorba despre virusurile gripale. Ambele tipuri de virus se transmit exact pe aceeasi cale, produc infectii pulmonare, iar masurile de preventie generala sunt simetrice. Practic, igiena tusei, spalatul pe maini, utilizarea unei masti previn atat gripa, cat si infectia cu noul coronavirus. In plus, la gripa, avem un vaccin care poate sa previna boala la o proportie mare dintre cei vaccinati si care este recomandat sa fie administrat, pentru ca o infectie simultana atat cu noul coronavirus, cat si cu unul dintre virusurile gripale reprezinta o provocare, mai ales pentru o persoana varstnica sau care are boli cronice, si atunci vaccinarea antigripala este cu atat mai mult recomandata, pentru ca practic elimina una dintre cele doua amenintari", a spus Alexandru Rafila.