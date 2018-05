Arafat o acuza pe Olivia Steer de manipulare si dezinformare dupa ce a zis ca rujeola nu exista: Vedem cum mor copii!

Ce s-a intamplat, de fapt, in Germania

Curtea Suprema Germana nu a zis niciodata ca virsul nu exista

Mor copii nevaccinati cand remediul exista si nu-l administram

Din ideile Oliviei Steer: Poliomielita era doar o banala raceala inainte de introducerea vaccinurilor

Ziare.

com

"Dupa aproape cinci ani de lupta grea provaccinista, prin eforturile comune ale tuturor ministrilor Sanatatii, premierilor, medicilor cu state vechi de plata la producatorii de medicamente, blogggeri-ilor cumparati pe 5 lei, mass-media, pe 10 lei, cat si trollilor ce se gudura la o bere si un mic, rata vaccinarii impotriva rujeolei a ajuns sub 45%, la nivel de tara!E vorba de acea boala ce se credea ca ar fi provocata de un virus, dar a carui existenta nu a putut fi dovedita de nici un cercetator/biolog/virusolog/imunolog, in ciuda premiului de 100.000 euro pus in joc, de un biolog neamt. Drept pentru care, in lipsa oricaror probe stiintifice, Curtea Suprema din Germania a decretat ca 'rujeola nu exista', iar ca vaccinarea s-a facut din 'motive sinistre'", a scris, Olivia Steer pe pagina sa de Facebook la mijlocul acestei saptamani.Postarea a fost preluata de unele publicatii, astfel ca, pe masura ce s-a raspandit, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta s-a simtit obligat sa ia atitudine si sa explice la ce caz face referire activita antivaccin.Arafat face apel catre oameni sa se informeze din surse credibile pentru a nu fi indusi in eroare si prezinta si istoria cazului la care Steer face referire."Revenim la afirmatiile iresponsabile impotriva vaccinarii copiiilor impotriva rujeolei. Va rog sa va informati direct din surse credibile si sa nu va lasati indusi in eroare, intrucat cazul respectiv este celebru iarprin care a promis ca cine ii prezinta un singur articol stiintific care detine dovezile asupra existentei virsului rujeolei, acesta primeste 100.000 Euro.Este cazul Bardens vs. Lanka, prin care Bardens a solicitat acestuia plata sumei intrucat el a inaintat 6 articole stiintifice care probeaza existenta virusului rujeolei! Prima instanta a dat dreptate lui Bardens si a ordonat executarea platii sumei de 100.000 euro de catre Lanka care a constestat decizia la o curte superioara.In cadrul Curtii Supreme s-a stabilit ca Lanka sa nu plateasca pentru ca este dreptul lui sa spuna daca probele inaintate de Bardens sunt satisfacatoare exigentelor sale, insaMai mult in cadrul procesului s-au folosit si argumente precum faptul ca Bardens a prezentat 6 articole care in mod coroborat contin probele necesare asupra existentei virusului rujeolei iar Lanka a explicat ca el a cerut un singur articol care sa contina toate dovezile, acesta fiind un joc de cuvinte cu dublu inteles in limba germana", explica Raed Arafat pe pagina sa de Facebook , si pune la dispozitia cititorilor mai multe linkuri unde se pot afla mai multe informatii pe subiect.Secretarul de stat spune ca astfel de manipulari ale faptelor pot influenta oamenii sa nu-si vaccineze copiii."Din pacate astfel de manipulare si dezinformare poate costa vieti inocente, inducand parintii in eroare.Problema nu este numai in Romania, ci in mai multe tari care au luat deja masuri dure ca sa previna decesele.Nu sunt fan al producatorilor de medicamente insa nici nu putem nega ca unele medicamente sunt vitale cand sunt folosite corect si la momentul potrivit pentru motivul potrivit., aceasta a facut posibila prevenirea unor boli extrem de grave precum poliomielita care inca vedem efectele ei asupra persoanelor care au suferit de aceasta boala cumplita in copilarie. Acum in anul 2018 se incearca convingerea parintilor ca vaciinarea nu este necesara, ca este periculoasa si ca virusul rujeolei nu exista. (...)Nu mai ascultati povestile personale care sunt construite pe cazuri medicale care nu au de a face cu efectul vaccinarii. Da vaccinul poate avea efecte adverse ca orice medicament insa efectele adverse nu includ autismul si altele vehiculate de persoane necunoscatoare chiar daca ele sunt cu bune intentii uneori. Ganditi-va ce faceti daca refuzati vaccinarea si copilul d-voastra cade victima unei boli care puteati sa o preveniti foarte usor prin vaccinare!Stiu ca iar o sa intre toti antivaccinistii sa ne spuna ca nu avem dreptate si ca nu este asa cum zicem insa datoria unui medic este sa avertizeze si sa explice iar obligatia d-voastra este sa va informati corect inainte de a lua o decizie care sa va coste viata copilului dumneavoastra!", conchide Raed Arafat.Olivia Steer, cea mai cunoscuta activista antivaccin, desi nu are studii medicale, a lansat des tot felul de ipoteze socante in ce priveste vaccinarea.Steer a sustinut in multe randuri ca nu are incredere sa isi vaccineze copiii pentru ca nimeni nu poate sa ii explice "de ce exista mercur acolo, aluminiu si tot felul de substante chimice".O alta idee emisa de Steer este ca poliomielita era doar o banala raceala inainte de introducerea vaccinurilor, lucru care este o aberatie stiintifica, potrivit medicilor.Ea a mai sustinut ca in 2016 criza bebelusilor din judetul Arges diagnosticati cu sindrom hemolitic uremic a fost cauzata de "vaccinurile aduse din Kazahstan"."Erau vaccinuri insemnate cu un cod special, care aratau ca ele sunt mai mult experimentale si acele vaccinuri au fost administrate la copii. Spune documentul de la Ministerul Sanatatii, care a fost sters de pe site", spunea Steer intr-o emisiune de la Antena3, amendata de CNA cu 25.000 de lei, tocmai pentru ca a fost lasata sa faca astfel de afirmatii fara niciun fel de acoperire.