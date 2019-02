Cantacuzino nu a reluat productia de vaccin antigripal, dar vrea sa faca o solutie anti-imbatranire

Ziare.

"Unul dintre obiectivele Institutului Cantacuzino pentru acest an este relansarea productiei celui mai cunoscut supliment alimentar antioxidant brevetat in Romania, SOD NATURAL, preparat unic in tara, obtinut din orz verde, cultura proprie, cu un continut ridicat de fitonutrienti.Acesta este cunoscut pe plan national si international pentru capacitatea sa de a contracara efectele radicalilor liberi de oxigen implicati in imbatranirea celulara, dezvoltarea bolilor inflamatorii si de iradiere, fiind unul dintre cele mai populare produse realizate de Institutul Cantacuzino.Nu in ultimul rand, majoritatea echipamentelor detinute de institut in urma cu 4 ani sunt de actualitate ca nivel tehnologic, fiind necesara inlocuirea unui numar mic de echipamente mai vechi, depasite fizic si moral", precizeaza Gabriel Les in raspunsul din 15 februarie, la interpelarea adresata de Adrian Prisnel, deputat USR.In schimb, ministrul Les spune ca nu a fost reluata productia de vaccin antigripal. La nivelul institutului exista un plan de actiune, intocmit de catre un grup de cercetatori, care cuprinde etapele necesare pentru reluarea productiei de vaccin gripal si reautorizarea productiei.De asemenea, ministrul Apararii precizeaza ca, in prezent, in Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara Cantacuzino "isi desfasoara activitatea un numar de 32 de angajati in domeniul cercetare, un numara de 75 de persoane in domeniul vaccinuri si un numar de 17 persoane in domeniul diagnostic. Totodata, va informa ca numarul de angajati in domeniul vaccinuri, la data trecerii institutiei in subordinea Ministerului Apararii, era de 40 de persoane".Pe 22 ianuarie, deputatul USR Adrian Claudiu Prisnel a adresat o interpelarea ministrului Gabriel Les in care il intreba care este stadiul cercetarilor in domeniul realizarii vaccinului anti-gripal, daca aparatele din domeniul vaccinurilor detinute de institut in ultimii 4 ani mai sunt de actualitate din punct de vedere tehnologic si mai sunt utilizate.Parlamentarul USR a mai intrebat ce activitate desfasoara in prezent Institutul Cantacuzino si daca din evolutia activitatii, in ultimii doi ani, este justificata apartenenta institutiei la MApN.