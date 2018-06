Guvernul da vina pentru vaccinarea redusa pe parinti, medici si preoti. Nimic despre lipsa vaccinurilor

Ministerul Sanatatii, co-strateg al strategiei de parenting

Despre forma fara fond a documentului am discutat deja si va invitam sa cititi in materialul "Dragi parinti, pregatiti-va ghiozdanele! Statul tine mortis sa va scoleasca" . Insa aceasta strategie nationala prezinta, chiar daca doar prin enumerare si fara solutii concrete, multe probleme fundamentale. Una dintre ele este vaccinarea.In Romania anului 2018 se moare de rujeola. Epidemia a dus deja la aproape 14.000 de bolnavi, din care 55, multi copii, au murit. Cei mai multi dintre cei imbolnaviti sunt nevaccinati, iar de la ei au luat boala si bebelusi care inca nu implinisera un an, varsta la care se poate face imunizarea antirujeola.Cum am ajuns in aceasta situatie? In fata acestor date, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, facea la sfarsitul lunii mai urmatoarea declaratie : "Nu as putea sa spun ca lipsesc vaccinurile, dar stocurile sunt insuficiente".Insa ce aflam din Strategia nationala de educatie parentala? Ca de vina sunt "refuzul parintilor, nivelul socio-economic si de educatie scazut, migratia sezoniera, propaganda negativa facuta de reprezentanti ai bisericii, implicarea insuficienta a unor medici de familie si reprezentantilor acestor comunitati din structurile locale de decizie, personalul insuficient, deficitul numeric sau slaba implicare a mediatorilor sanitari si asistentilor comunitari care sa sprijine actiunile de vaccinare in comunitatile greu accesibile si comunicarea dificila a medicului cu apartinatorii din aceste comunitati".Intreband la Ministerul Sanatatii daca a fost consultat in elaborarea acestei strategii si ce parere are despre concluziile prezentate la capitolul vaccinare, am aflat ca e chiar unul dintre strategi, iar datele in cauza au fost livrate chiar de institutie."Datele privind rata de vaccinare reflecta in mod succint cauzele care determina tendinta de scadere a acceptantei in randul populatiei generale cu privire la vaccinare, cauza principala fiind reprezentata de lipsa de informare corecta si completa a parintilor privind beneficiile vaccinarii si a riscurilor asociate in cazul nevaccinarii", ne-au raspuns reprezentantii Ministerului Sanatatii.La cauzele care duc la o rata de vaccinare scazuta este trecuta propaganda Bisericii. Si Ministerul Sanatatii isi mentine parerea enuntata in strategie."Desi la nivel central BOR sustine politica MS in ceea ce priveste vaccinarea, in fapt, la nivel local, exista situatii in care reprezentantii BOR au opinii contrare. Ministerul Sanatatii a incheiat in anii anteriori protocoale de colaborare cu BOR in baza carora s-au desfasurat activitati de promovare a vaccinarii insa este nevoie de intensificarea acestora si transmiterea unor mesaje unitare la nivelul intregii tari", ne-a transmis MS.Purtatorul de cuvant al BOR, Vasile Banescu, nu a primit deloc bucuros aceasta informatie."Este o mentiune totalmente eronata. Sper ca nu si rau intentionata. Oricum, inexplicabila deocamdata. Patriarhia s-a exprimat in repetate randuri ca BOR nu se opune vaccinarii! Exista comunicate oficiale recurente in acest sens. Mesajul nostru oficial a indemnat si indeamna constant la adoptarea unei atitudini rationale, la necesara si atenta informare a parintilor, la dialog permanent al acestora cu medicii, dar si la oferirea din partea autoritatilor a tuturor informatiilor referitoare la riscurile derivate din efectele secundare si la asumarea de catre autoritati si de catre firmele producatoare a consecintelor nefericite ce pot aparea uneori in urma administrari unor vaccinaruri.Exista de asemenea si elementul fundamental al respectarii libertatii de constiinta a fiecarui om. Vocile particulare ale unor clerici/monahi care se opun vehement vaccinarii NU reprezinta deloc pozitia echilibrata a Patriarhiei, care s-a exprimat mereu favorabil si cu discernamant fata de vaccinarea in scop profilactic!", a declarat, pentru, Vasile Banescu.Intrebat insa ce masuri sunt luate in momentul in care sunt emise astfel de opinii din sanul Bisericii, purtatorul de cuvant a spus ca sunt "mustrari", insa a pus atitudinea antivaccin pe seama "cazurilor (nu foarte putine) de copii care au avut de suferit efecte secundare grave"."Problema apare insa odata cu nefericita combinatie de radicalism, lipsa de discernamant si incultura stiintifica. Biserica nu este o institutie care are menirea sa se pronunte apodictic in probleme de natura medicala, ci doar in probleme de bioetica. Ceea ce a si facut adesea", a conchis Banescu.In document, medicii de familie sunt enumerati la cauze, insa la intrebarile directe pe aceasta tema Ministerul Sanatatii nu a elaborat, rezumandu-se la a spune ca "lucreaza indeaproape cu Societatea Nationala a Medicilor de Familie (SNFM), in scopul imbunatatirii activitatilor privind vaccinarea si realizarea propriu-zisa a vaccinarii"."Este corect, pentru ca noi, SNFM, suntem un partener serios pe capitolul vaccinare. Doar ca cealalta afirmatie, ca acoperirea vaccinala in acest moment isi are originea si in slaba implicarea a medicilor de familie, este complet falsa. Daca urmariti acoperirile vaccinale o sa constatati ca, atunci cand lipseste vaccinul din programul national, lipsa vaccinului fiind atribuita 100% celor care trebuie sa-l cumpere, adica Ministerul Sanatatii, acoperirea vaccinala se duce undeva la 50-60%.In momentul in care este primit vaccinul si avem vaccin, acoperirea vaccinala este pana la 75-85% imediat. Asta inseamna ca acest procent de 85% este realizat de catre medicii de familie. Deci daca scaderea acoperirii vaccinale ar fi atribuibila medicilor de familie, atunci nici macar acel 85% nu l-am asigura. Inainte de a face afirmatii gratuite, haideti sa ne uitam pe cifre", a declarat, pentrudr. Gindrovel Dumitra, coordonatorul grupului de vaccinologie din cadrul SNFM.Grupul a facut mai multe sondaje printre medicii de familie si principala cauza a ratei scazute a vaccinarii este aprovizionarea cu vaccin: "De cele mai multe ori e discontinua si chiar in plina epidemie stim foarte bine ca exista situatii in care nu exista vaccin. Ori asta nu e acceptabil".Am intrebat si la Minister de aprovizionare si ni s-a raspuns ca sunt depuse "toate eforturile pentru derularea in conditii optime a acestui program, si asigurarea continuitatii stocurilor de vaccinuri".Cat despre situatia actuala, institutia spune ca la nivelul Directiilor de Sanatate Publica judetene exista stocuri suficiente de vaccin antituberculoza, hepatitic B pediatric, ROR (rujeola-oreion-rubeola) si tetravalent."In perioada 31.05 - 6.06.18 au fost livrate 198.000 doze de vaccin hepatitic B pediatric, iar in perioada 7.06-13.06 au fost livrate 410.000 doze de vaccin ROR, iar in saptamana urmatoare preconizam livrarea vaccinului hexavalent - 225.000 doze", spune Ministerul.Medicul Dumitra spune insa ca "cert e ca in cabinetele noastre sunt inca multi colegi care afirma ca nu au vaccin" si atrage atentia ca "inca din luna martie-februarie sunt judete care raporteaza stoc zero pentru vaccinul ROR".Mai mult, Dumitra contrazice si afirmatia ca Biserica ar face propaganda antivaccin, declarand ca, mai ales in mediul rural, exista parteneriate intre medici si preoti."Eu insumi am un astfel de parteneriat in localitatea in care am cabinetul si functioneaza foarte bine pentru ca preotii, atat in parohia din care eu sunt, cat si din majoritatea parohiilor, nu au o atitudine antivaccinare. Atitudinea antivaccinare vine mai ales din zona organizatiilor neguvernamentale care activeaza pe langa Biserica.Sunt anumite ONG-uri care se declara crestine si care si-au asumat promovarea unui stil de viata sanatos si care, in opinia lor, inseamna si asupra vaccinarii. Din pacate realitatea nu este aceasta si perceptia pe care o au este in ceea ce priveste vaccionarea destul de eronata", ne-a mai spus medicul.El spune si ca, in astfel de cazuri in care diverse organizatii sau indivizi exprima public "sentinte" antivaccin, Ministerul ar trebui sa intervina cu informatii corecte."Marea Britanie, Danemarca, Olanda, au la nivel de Minister al Sanatatii echipe de interventii care monitorizeaza online toate informatiile legate de vaccinare astfel incat vin cu specialisti pe care ii au angajati si raspund temerilor care sunt raspandite. Noi nu avem o reactie institutionala la nivel national", a mai spus Dumitra.Asadar, par lucruri mult mai concrete, chiar daca mai putin pompoase in titulatura, ce pot fi facute pentru a veni in sprijinul celor care au nevoie de informatie, de raspunsuri, de asigurari, dar in primul rand de vaccinuri. Vestile sunt inca bune: nu s-a investit in aceasta strategie mai mult decat timpul intocmirii si cateva zeci de pagini. Banii inca pot fi alocati catre proiecte care vor face o diferenta.