Legea vaccinarii a trecut de Comisia de Sanatate. Obligatii si amenzi pentru parinti, dar si pentru medici si stat

Presedintele comisiei, social-democratul Cornel Buicu, a spus jurnalistilor ca nimeni nu a avut nimic de ascuns, deputati din toate partidele au participat si si-au prezentat punctele de vedere, dar astfel s-a lucrat mai eficient."A fost adoptat un raport de aprobare, cu amendamente aprobate in timpul desfasurarii acestei intalniri. De fiecare data am avut usile deschise si ne tot blocam si aveam amanari de lucru, am preferat sa avem o discutie tehnica. Nu e nimic ascuns, sa nu aveti impresia ca e ceva ascuns", a explicat Buicu.El a convocat sedinta inca de vineri, astfel incat toti cei care au dorit au putut sa participe.In forma adoptata in comisie se mentine obligativitatea medicilor de familie sa initieze discutii explicative si informative. Daca parintele refuza vaccinarea atunci, va fi contactat de specialistii unui grup de consiliere format la nivelul directiilor de sanatate publica si, daca refuza si aici participarea la discutiile informative si sa isi vaccineze copilul, atunci se va decide aplicarea unuiIn proiect a ramas si obligativitatea statului de a asigura stocurile necesare de vaccinuri.Totodata, este introdusa si obligativitatea vaccinarii in cazul adultilor din anumite categorii, precum cei care lucreaza in domeniul sanatatii publice, expusi riscului contaminarii si transmiterii de boli.- continua -