Legea vaccinarii: Alegem responsabilitatea sau eroarea cu potential de catastrofa?

Lucian Lumezeanu este fost jurnalist Ziare.com, manager de Public Affairs si Public Relations in cadrul unei companii multinationale, presedinte al boardului Asociatiei pentru Promovarea Eficientei Energetice in Cladiri - Roenef si este implicat in mai multe asociatii din domeniul eficientei energetice si sigurantei la incendiu

Ziare.

com

Iar in Romania nu se aplica unei bune parti a populatiei pentru ca Legea vaccinarii nu prevede asa ceva, nici macar pentru copii. Cam ce s-ar putea intampla?Scenariul poate avea sanse mici de realizare, dar nu e imposibil. Si s-ar dovedi o eroare cu potential catastrofal pentru parlamentari, daca nu vor introduce aceasta obligativitate in initiativa legislativa care se afla la un pas de adoptare.Daca se ajunge la efecte grave ale coronavirusului, se va sti cine a refuzat sa "dea dinti" vaccinarii. Dar pana a ajunge la epidemie in masa, sa nu uitam ca avem oameni morti din cauze care ar fi putut fi usor combatute prin vaccinare. Forma la care a ajuns acum proiectul despre care vorbim , desi mult mai buna decat ce avem, nu instituie insa aceasta obligativitate.Din pacate, stirile false despre vaccinuri au blocat aceasta lege timp de multi ani. Chiar si fostul lider PSD Liviu Dragnea a sustinut obligativitatea pentru aproximativ o zi, dupa care a dat inapoi. Fostul ministru al Sanatatii, Sorina Pintea, spre cinstea ei (macar la acest capitol) spunea in 2019 ca sustine obligativitatea vaccinarii, insa a aratat destul de transparent ca nu o fac si colegii sai din Parlament. Cerea chiar "consens".Nu vom avea consens, iar a-l cere e o forma de lasitate politica si lipsa de responsabilitate, in conditiile in care avem in Romania oameni morti de gripa sau rujeola. In ultimul caz, aproape toti sunt copii. Nu vom avea consens nici in PSD, nici in PNL, nici chiar in USR, care se prezinta (si uneori este) ca partidul oamenilor tineri si bine informati.Vedeam un deputat al acestui partid facand un sondaj (!?) pe Facebook pentru a-si face o parere oamenii despre vaccin. Ma gandeam cu tristete ca acel tanar a ajuns parlamentar inclusiv cu votul meu, chiar daca nu sunt din Moldova.Singurul consens de care avem nevoie e cel al specialistilor. Al medicilor, mai ales virusologi si epidemiologi. Al cercetatorilor. Al cadrelor didactice din domeniu. Al oamenilor care stiu despre ce vorbesc pentru ca E MESERIA LOR. Iar consensul e asta: Vaccinurile sunt foarte sigure. Oricum mult mai sigure decat riscul crescut de a muri sau ramane mutilat dupa o boala perfect evitabila.Da, miturile despre vaccinuri sunt multe . Da, sunt organizatii care platesc bani grei pentru a distribui informatii false despre vaccinuri, pretinzand ca ar fi periculoase. Doua dintre ele sunt responsabile de 54% din totalul anunturilor alarmiste despre vaccin Intre timp, aproape 110.000 de oameni, cei mai multi copii, au murit din cauza rujeolei, conform Centrului pentru Preventia si Controlul Bolilor, din subordinea Organizatiei Mondiale a Sanatatii . Ce-i drept, datorita vaccinurilor, numarul a scazut de la 545.000.Daca omora cineva cu mitraliera nu 100.000, ci 10.000 de copii, ar fi fost o tragedie si o isterie mondiala, o barbarie fara seaman. Se pare ca tragediile trec aproape neobservate daca moartea nu e violenta. O sti Organizatia Mondiala a Sanatatii despre ce vorbeste?Miscarea antivaccin moderna a fost practic creata de un studiu fraudulos si retras intre timp al lui Andrew Wakefield, care pretindea ca exista o legatura intre anumite vaccinuri si autism. Toate studiile ulterioare au aratat ca acest lucru este absolut fals, inclusiv un meta-studiu in care au fost implicati peste un milion de copii Wakefield insusi nu era neaparat antivaccin, ci incerca sa-l dezvolte pe al lui, ataca doar unele vaccinuri. Desigur, traim in epocasi orice tampenie, mai ales daca e spectaculoasa, e crezuta de o buna parte a populatiei, inclusiv de destui politicieni.Asta nu o face reala, asa cum nici faptul ca aproape jumatate din populatia Romaniei crede ca Soarele se roteste in jurul Pamantului nu face acest lucru real.Cum populatia nu poate sa aiba acces usor la informatii foarte precise, e sarcina autoritatilor si a actorilor politici sa arate responsabilitate.Mi-as fi dorit sa avem o presiune puternica pe aceasta tema, insa politicienii nostri pur si simplu s-au temut sa nu piarda voturi sau le-a lipsit viziunea despre importanta vaccinurilor. Lucru care nu ma face sa ma simt foarte sigur.P.S. - Iar cand copilul meu va fi vreodata pus in pericol din cauza obtuzitatii celor care nu inteleg importanta vaccinarii, o voi lua personal.