Ministrul Apararii: Cea mai mare provocare, preluarea Institutului Cantacuzino. Cand ar putea produce vaccinuri?

"Dupa aproape un deceniu, Romania a reusit sa contracareze subfinantarea sistemului de aparare, prin alocarea a 2 la suta din PIB. Este datoria noastra sa avem un sistem militar performant si conditii corespunzatoare de munca si aparatura moderna. (...) In aceasta perioada, efortul nostru a fost concentrat pe parteneriatul cu Statele Unite ale Americii", a declarat Mihai Fifor, la inceputul prezentarii bilantului de sase luni de activitate.Fifor a vorbit si despre investitiile facute in ceea ce priveste inzestrarea Armatei, dar si despre faptul ca Romania este al patrulea contributor cu trupe in Afganistan, mentionand faptul ca ministerul analizeaza suplimentarea cu 200 de militari romani a contingentului din aceasta tara.De asemenea, ministrul a mentionat, la capitolul inzestrari, sistemele Patriot, Himars precum si achizitia blindatelor Piranha si continuarea procedurilor pentru achizitia a altor aeronave F16.La capitolul investitii in infrastructura, Fifor a mentionat inceperea lucrarilor de modernizare la mai multe baze, precum si renovarea Palatului Cercului Militar."Institutul Cantacuzino este cea mai mare provocare a MAPN in acest an si avem capacitatea de a restabiliza lucrurile. In ceea ce priveste productia de vaccinuri, suntem deja in discutii avansate cu o serie de companii recunoscute in domeniul productiei de vaccinuri pentru a identifica potentiale colaborari pe acest segment. Noi speram ca incepand cu luna septembrie sa putem anunta o astfel de cooperare", a precizat Fifor. Institutul Cantacuzino a trecut oficial in subordinea Ministerului Apararii Nationale in luna decembrie 2017 si a devenit unul cu regim militar.Tot in ceea ce priveste sanatatea, Fifor a mai spus ca a fost modernizata infrastructura Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central. Ministrul Apararii a mai declarat ca Armata se confrunta in continuare cu o lipsa de personal."Facem demersuri pentru ocuparea functiilor, dar este o procedura destul de anevoioasa. Oamenii trebuie sa isi doreasca sa intre in Armata Romana. Desfasuram un lobby care e aproape o campanie de marketing. Nu e deloc usor", a mai spus Fifor.