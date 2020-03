Ministrul Sanatatii: E inutila o dezbatere despre beneficiul vaccinarii. In democratie, minoritatea trebuie sa urmeze majoritatii

Ziare.

Deputatul USR Tudor Pop i-a cerut lui Costache sa mobilizeze institutiile din subordinea MS si sa organizeze campanii nationale de informare si explicare a Legii Vaccinarii si a impactului acesteia, asta pe langa informarea despre beneficiile vaccinarii."Vreau sa va asigur ca sustin demersul in ceea ce priveste vaccinarea, inteleg ca este demersul intregii Comisii de Sanatate. Si in acest context (al amenintarii epidemiei de coronavirus - n.red.) cred ca e inutila o dezbatere despre beneficiul vaccinarii, asteptam cu totii cu sufletul la gura aparitia unui vaccin pentru COVID-19.Intreaga conducere din Ministerul Sanatatii sustine vaccinarea si la fel si populatia Romaniei. Am aici un sondaj IMAS si 77,4% din populatia Romaniei sustine acest lucru si traim intr-o democratie in care minoritatea trebuie sa urmeze majoritatii", a spus Victor Costache.Deputatul USR a insistat ca problema de fond este neincrederea populatiei si ca s-a ajuns ca si parintii care isi vaccineaza copiii sa o faca cu inima stransa, neavand incredere in informatiile primite. "Aceasta legatura de incredere trebuie restabilita si asta o pot face doar institutiile abilitate ale statului", a spus Tudor Pop.Ministrul Costache i-a raspuns ca, avand in vedere ca la Legea Vaccinarii s-a lucrat 5 ani, el are incredere ca "va fi intr-un final un succes".Despre pozitia liberalilor fata de Legea Vaciinarii l-a intrebat si deputatul PSD Cristina Dinu, mai ales dupa ce Ludovic Orban a refuzat sa dea un raspuns clar daca parlamentarii PNL o vor vota sau nu in plenul de saptamana viitoare."Sustinem aceasta lege, e o lege de importanta vitala, mai ales ca este o lege care promoveaza foarte mult dialogul, promoveaza foarte mult comunicarea, e ca un fel de pace sociala care se vrea pe acest domeniu foarte important", i-a raspuns Costache.Amintim ca Ludovic Orban a spus, luni, ca liberalii sunt de acord "in principiu" sa se gaseasca o formula de responsabilizare a parintilor in vederea vaccinarii copiilor, dar a evitat sa dea un raspuns clar cand a fost intrebat daca ar trebui sanctionati parintii care nu-si vaccineaza copiii."Asta este o chestiune care este in dezbaterea Camerei Deputatilor. Specialistii nostri isi exprima un punct de vedere in cursul acestei dezbateri, dupa care vom decide", a spus Orban.