Ministrul sanatatii indeamna populatia sa se vaccineze in continuare si arata greselile facute de PSD

Acesta i-a sfatuit pe pacienti sa se vaccineze in continuare.

"Colegii nostri medicii de familie (...) mi-au spus ca au estimat un aproximativ de 2,2 milioane de doze de vaccin antigripal. Din pacate,. Cea mai mare problema este caIn momentul de fata sunt vaccinate aproximativ 980.000 de persoane si toate aceste 1,5 milioane de doze au fost achizitionate si distribuite. Nu trebuie sa repetam greselile din anii anteriori, pentru ca" a afirmat ministrul sanatatii, joi seara, intr-o emisiune la B1 TV.Victor Costache a spus ca nu este de acord cu introducerea obligativitatii in ceea ce priveste vaccinarea, el sustinand campaniile de constientizare."Numai o parte din statele membre ale UE au impus vaccinarea. Eu nu cred in nimic din ce este restrictiv si ce este impus. A impune, compromite orice notiune. Cred in campanii foarte bune de comunicare si cred insi lucram impreuna cu Organizatia Mondiala a Sanatatii si vom prezenta in perioada urmatoare mai multe campanii pentru a apara conceptul de vaccinare", a mai spus ministrul sanatatii.