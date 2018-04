Olivia Steer ramane fara premiu dupa ce companiile au retras sponsorizarile Galei femeilor care daruiesc sanatate

De ce a fost premiata Olivia Steer?

Secretar de stat in Ministerul Sanatatii: Traim intr-o democratie

"Cu bucurie in suflet si cu recunostinta, multumesc tuturor celor implicati in editia III-a a evenimentului 'Gala Femeilor Care Daruiesc Sanatate', gala care s-a nascut din dorinta de a recunoaste femeile 'care daruiesc sanatate' prin: proiectele, cariera, actiunile si canalele lor de promovare si prin exemplu personal. (...)Gala din acest an a avut parteneri de o reala valoare care promoveaza un stil de viata sanatos in fiecare zi: Ocean Fish, Agriro, Hofigal Oficial, AQUA Carpatica, EuroIns, BioOrtoclinic, Clinica Trident, Medicover Romania, carora le sunt recunoscatoare pentru tot ceea ce fac in aceasta directie. (...)Ca in poveste, un ochi rade - un ochi plange, asa sunt si eu in aceasta zi. Sunt extrem de trista si dezamagita in urma valului de reactii negative aparute in spatiul public referitoare la Gala Femeilor Care Daruiesc Sanatate, prin intermediul careia tot ceea ce am dorit sa fac a fost sa scot in fata si sa validez oamenii care prin tot ceea ce fac si prin munca pe care o depun zi de zi contribuie la progresul unei medicini moderne si salveaza mii de vieti", scrie pe Facebook Florentina Opris Florentina Opris, realizatoare de emisiuni de sanatate si sport la Kanal D si presedinte al Asociatiei pentru o viata sanatoasa, spune ca a premiat-o pe Olivia Steer fara sa tina cont de pozitiile sale anti-vaccinare."Suntem o societate democrata care da libertatea de exprimare si libertatea de alegere. Noi, ca si oameni, trebuie sa fim informati. Sa scoatem in evidenta valorile este un respect pentru noi si pentru cei din jurul nostru. In cadrul acestei gale am auzit vocile unor persoane care salveaza vieti si care pentru prima oara au fost recunoscute. (...)Din pacate, spatiul public si-a atintit atentia asupra unei singure persoane premiate in cadrul Galei de aseara si, declansand astfel un tavalug care nu aduce niciun fel de beneficiu nimanui si care umbreste inclusiv numele persoanelor care merita tot respectul si recunostinta noastra.Singurul motiv pentru care Olivia Steer s-a aflat pe lista celor premiati in cadrul Galei este acela ca incurajeaza un mod de viata sanatos, iar", mai scrie Opris.Aceasta incheie prin a cere scuze companiilor care nu au vrut sa fie asociate cu Steer."Ne cerem scuze daca acesta decizie a noastra a prejudiciat in vreun fel brandurile care ne-au fost alaturi in demersul nostru de a promova valorile de sanatate si excelenta in medicina. Ni se pare deontologic si de bun simt fata de brandurile care cu bunacredinta au decis sa ne sprijine, sa ne delimitam de orice le poate aduce prejudicii valorilor lor.Prin urmare,, in ciuda faptului ca alegerea noastra de a-l oferi a fost bazata pe total alte considerente decat cele pentru care Olivia Steer este acuzata in spatiul public", a mai scris Opris.Internautii s-au aratat deranjati de explicatiile Florentinei Opris. Ei spun ca, pe langa faptul ca premiul a fost retras doar pentru reactia negativa a sponsorilor, "scuzele" prezentate de Opris sunt mai mult "acuze". In plus, ii cer acesteia sa spuna care sunt celelalte "considerente" pe care le-a luat in calcul atunci cand i-a acordat premiul Oliviei Steer.Presa a relatat despre Gala pentru ca la eveniment au fost prezenti si secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Rodica Nassar si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, Razvan Vulcanescu.Nassar, care a fost la randu-i premiata, a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj in care felicita "toate doamnele premiate" la evenimentul "de exceptie", deci inclusiv pe Olivia Steer. Secretarul de stat a declarat, pentru, ca nu a avut cunostinta de pozitiile exprimate de activista anti-vaccinare si nici nu o intereseaza si ca pana la urma "traim intr-o democratie".Si presedintele Casei Nationale a remis ulterior o reactie in care spune ca a fost prezent doar pentru a inmana un premiu echipei de medici de la Spitalul Fundeni si ca institutia sustine vaccinarea.Dupa ce subiectul a luat amploare in presa, companiile care au sponsorizat evenimentul au inceput sa transmita rand pe rand mesaje prin care au anuntat ca se delimiteaza de gala si sunt in "incompatibilitate crasa" cu pozitiile sustinute de Olivia Steer. Aqua Carpatica a anuntat chiar ca isi retrage sponsorizarea.Olivia Steer, cea mai cunoscuta activista antivaccin, desi nu are studii medicale, a lansat des tot felul de ipoteze socante in ce priveste vaccinarea, cum ar fi ca poliomielita era doar o banala raceala inainte de introducerea vaccinurilor, lucru care este o aberatie stiintifica, potrivit medicilor.