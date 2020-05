Parintii intarzie vaccinarea copiilor de teama COVID-19. Medic: Poliomielita, difteria, tetanosul sunt boli care ucid

Ziare.

Claudia Stan are patru copii. Femeia spune ca nimic nu e mai periculos decat un vaccin nefacut la timp, asa ca acum doua zile si-a imunizat fetita cea mica."Este un vaccin care se face la varsta de un an si nu am dorit sa-l aman", a declarat mamica din Craiova.Multi parinti se tem insa sa iasa din casa de teama sa nu se infecteze cu coronavirus. Violeta a asteptat cateva zile peste data la care ar fi trebuit sa-si vaccineze fetita de 11 luni."Ne-am temut ca nu cumva sa ne infectam pe drum sau in cabinet, dar ne-am dus cu masti, cu manusi. Am avut anumite rezerve sa sunam noi, au apucat sa treaca cateva zile si ne-au sunat de la cabinet", a spus si Violeta Voidean, o mamica din Cluj.Medicii trag un semnal de alarma si spun ca multi parinti aleg sa intarzie vaccinarea copiilor lor."Programul national de imunizare are nevoie sa continue. Avem 19.990 de cazuri de rujeola, 68 in ultima saptamana", a declarat medicul Valeria Herdea, medic pediatru."Cred ca acum este cea mai importanta regula pentru a proteja copiii nostri, sa stiti ca vorbim de poliomielita, de difterie, de tetanos, de pertusis, de rujeola, sunt boli care ucid", a spus aceasta.Medicii spun ca este pericol pentru copil si parinti cand merg la cabinet, pentru ca ei au facut in asa fel incat sa nu se intalneasca cu alti pacienti."Mentinerea acestor copii la risc pentru dezvoltarea tusei convulsive, in conditiile in care stim ca anticorpii materni au o valabilitate de aprox. 6 saptamani inseamna sa dezvoltam un volum de persoane susceptibile de a dezvolta tuse convulsiva cu posibilitatea unor forme severe", a declarat si Gindrovel Dumitra, coordonatorul grupului de vaccinologie din Ministerul Sanatatii.