Rodica Nassar, secretar de stat in Ministerul Sanatatii, a fost premiata alaturi de Olivia Steer, celebra activista antivaccin

Rodica Nassar: Nu am cunoscut-o in viata mea pe Olivia Steer

Steer a primit premiul pentru "rolul sau activ in societate" la evenimentul intitulat "Gala femeilor care daruiesc sanatate", organizat de Florentina Opris, realizatoare de emisiuni de sanatate si sport la Kanal D.Si Rodica Nassar a fost premiata si a tinut sa multumeasca public gazdei."In seara aceasta, la Gala femeilor care daruiesc sanatate, am primit un premiu care mi-a fost inmanat de dl. Attila Laszlo, presedintele Comisiei pentru sanatate din Senatul Romaniei! Acest premiu ma onoreaza, ma motiveaza si ma obliga! Multumesc, Florentina Opris pentru ideea organizarii acestui eveniment de exceptie! Felicitari tuturor doamnelor premiate!👍👏", e mesajul postat pe Facebook miercuri seara de secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, apreciat cu like si de seful CNAS, Razvan Vulcanescu.Multi internauti o felicita si o lauda pentru munca sa in domeniul sanatatii de-a lungul anilor, insa sunt si unii care o intreaba de ce e de acord cu asocierea cu Olivia Steer si ii cer demisia.Fostul deputat PSD Rodica Nassar sustine ca nu este la curent cu pozitiile exprimate de Olivia Steer, nu o cunoaste si nu verifica lista invitatilor la evenimentele la care participa."M-a invitat reprezentanta Asociatiei, Florentina Opris, si am acceptat invitatia. Am un teanc de invitatii pe birou, particip in conditiile in care timpul imi permite, nu obisnuiesc sa cer lista invitatilor", a explicat, pentru, Rodica Nassar.Despre pozitiile publice antivaccin ale Oliviei Steer, fostul deputat PSD a spus ca "traim intr-o democratie"."Nu am cunoscut-o in viata mea, nu stiu unde isi exprima ideile, pentru ca nu ma intereseaza", ne-a mai spus Rodica Nassar, adaugand ca ea personal sustine Legea Vaccinarii.Intrebata daca sustine si introducerea obligativitatii in lege, Nassar a evitat sa dea un raspuns direct, spunand ca spera "sa iasa cea mai buna forma a legii".O pozitie a venit si de la CNAS. "Dl Vulcanescu a fost la Gala pentru a inmana un premiu echipei de la Fundeni. In ceea ce priveste pozitia fata de vaccinare, pozitia institutiei a fost intotdeauna ca sustinem si incurajam vaccinul", e mesajul remisIntr-un interviu acordat, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, spunea ca ea doreste sa fie introdusa obligativitatea in Legea Vaccinarii."Parerea mea, formata pe discutii cu specialistii, e ca trebuie sa avem cuvantul 'obligativitate' in lege. Altfel nu am rezolvat nimic. E obligatoriu sa fim mai fermi. Pentru ca avem doua probleme. Prima e de sanatate publica si a doua e de predictibilitate. Productia unui vaccin dureaza mult, un an de zile, noi facem contracte pe baza unor estimari.Va dau un exemplu: un numar de doze dintr-un vaccin estimat pentru 6 luni, repartizate in teritoriu, s-a epuizat intr-o luna. Extraordinar! Dar daca nu avea rezerve, acte aditionale la contracte? Aici intervine predictibilitatea. Daca ai o lege poti sa fii predictibil si tu, si bugetul, si furnizorul", a fost punctul de vedere al Sorinei Pintea Eevenimentul a fost sponsorizat de nume mari precum Agriro, AQUA Carpatica, Ocean Fish, Medicover Romania, Euroins, Domeniul Bogdan sau Young Living Romania.Intr-un mesaj postat pe Facebook Medicover spune ca se dezice total de pozitiile anti-vaccin."Medicover este o companie de sanatate care practica si sustine medicina bazata pe studii clinice si cercetare medicala si nu poate fi asociata cu miscarea anti-vaccin sau cu principii personale ale unor persoane publice, fata de care ne dezicem in totalitate.In reteaua nationala Medicover in fiecare zi se prescriu retete medicale si se aplica tratamente din schema nationala de vaccinare, precum si alte tratamente specifice care demonstreaza angajamentul nostru pentru preventia, tratarea si siguranta tratamentelor pentru pacientii nostri", e mesajul postat.In comentarii internautii nu se multumesc doar cu atat si cer celor de la Medicover sa faca sponsorizari cel putin similare pentru campanii de vaccinare gratuite sau organizatii care activeaza in domeniul sanatatii.Un mesaj mai dur a avut Aqua Carpatica si a decis sa isi retraga sponsorizarea."Am avut o surpriza extrem de neplacuta! (...) Brandul nostru nu a avut niciun fel de informatii referitoare la desfasuratorul evenimentului si implicit nici numele celor care urmau sa fie premiati in cadrul Galei.Valorile pe care le promovam sunt legate de un stil de viata sanatos, de consumul unei ape minerale naturale filtrate natural, prin procese hidrogeologice de milioane de ani. Prin urmare,In consecinta, anuntam pe aceasta cale organizatorii evenimentului caacestui eveniment daca acest premiu acordat nu va fi retras si declarat in mod public. Dorim cacarora li s-a zdruncinat increderea in valorile brandului", e mesajul companiei.Cei de la Ocean Fish spun ca premiile au fost acordate de organizatori si ca sponsorizarea nu inseamna ca sunt "impartasitori ai aceluiasi Crez" cu Olivia Steer.Olivia Steer, cea mai cunoscuta activista antivaccin, desi nu are studii medicale, a lansat des tot felul de ipoteze socante in ce priveste vaccinarea.Steer a sustinut in multe randuri ca nu are incredere sa isi vaccineze copiii pentru ca nimeni nu poate sa ii explice "de ce exista mercur acolo, aluminiu si tot felul de substante chimice".O alta idee emisa de Steer este ca poliomielita era doar o banala raceala inainte de introducerea vaccinurilor, lucru care este o aberatie stiintifica, potrivit medicilor.Ea a mai sustinut ca in 2016 criza bebelusilor din judetul Arges diagnosticati cu sindrom hemolitic uremic a fost cauzata de "vaccinurile aduse din Kazahstan"."Erau vaccinuri insemnate cu un cod special, care aratau ca ele sunt mai mult experimentale si acele vaccinuri au fost administrate la copii. Spune documentul de la Ministerul Sanatatii, care a fost sters de pe site", spunea Steer intr-o emisiune de la Antena3, amendata de CNA cu 25.000 de lei, tocmai pentru ca a fost lasata sa faca astfel de afirmatii fara niciun fel de acoperire.