Romanii sunt deschisi la vaccinare, dar nu sunt informati. Multi cred in mituri in loc de stiinta - Sondaj INSCOP

Datele culese de cercetatori, corelate cu faptul ca la nivel national nu exista campanii de informare constate in privinta vaccinurilor, pot fi explicatii ale epidemiilor de gripa si rujeola care au facut ravagii in Romania."Cercetarea sociologica releva o atitudine ambivalenta neclara a unei parti a populatiei fata de vaccinuri si vaccinare, ceea ce reflecta faptul ca perceptiile rationale asupra acestui subiect sunt viciate semnificativ de o serie de mituri care alimenteaza neincrederea si impun necesitatea unor campanii solide de informare si educare, mai ales a celei tinere, cu privire la rolul pozitiv al vaccinarii asupra sanata,ii publice.Majoritatea romanilor sunt de acord cu vaccinarea, procentul concetatenilor nostri care refuza vaccinul si vaccinarea fiind foarte mic. Exista insa un segment de populatie semnificativ care nu este pe deplin convins de principiile vaccinarii, acest segment fiind probabil cel mai vulnerabil la eventuale mesaje antivaccinare", sunt de parere sociologii Inscop Research.81,1% dintre cei chestionati sunt de parere ca vaccinarea copiilor este necesara. Doar 8,1% aleg varianta contrara, in timp ce 10,8% nu stiu sau nu raspund.63,6% apreciaza ca este rolul parintului sa se informeze despre siguranta vaccinarii pentru copii. Locuitorii din Banat, Crisana, Maramures reprezinta categoria de respondenti care considera in cea mai ridicata proportie ca parintii trebuie sa discute cu medicul de familie sau cel cu medicul pediatru despre ingrijorarile legate de vaccinarea copiilor.Doar 39,7% isi exprima acordul fata de afirmatia "Am incredere in informatiile pe care le primesc despre vaccinuri". 46,4% sunt nici in acord, nici in dezacord cu afirmatia, un bazin de populatie sceptica imens care confirma nevoia unor campanii de informare si educare pe acest subiect.9,3% sunt in dezacord, adica nu au incredere in informatiile primite pe aceasta tema.Cat priveste eficienta vaccinurilor in fata bolilor, peste jumatate dintre respondenti (54,1%) sunt de acord cu afirmatia "Bolile care pot fi prevenite prin vaccinare sunt grave si pun in pericol viata", 32,2% sunt nici in acord, nici in dezacord, in timp ce 7,4% sunt in dezacord.Putin sub 50% (49,1%) sunt de parere ca vaccinarea este cea mai sigura modalitate de a ne apara fata de unele boli. 36,1% sunt nici in acord, nici in dezacord, in timp ce 10,5% isi exprima dezacordul fata de afirmatia data.45,5% dintre respondenti isi exprima acordul fata de afirmatia "Copilul meu poate fi expus bolilor care pot fi prevenite prin vaccinare". Aproape 30% sunt nici in acord, nici in dezacord cu afirmatia, 8% sunt in dezacord. In cazul acestei afirmatii procentul non-raspunsurilor este destul de ridicat, respectiv 16,7%.O cincime dintre cei intervievati considera ca singurul motiv pentru vaccinarea copilului este accesul la cresa, gradinita sau scoala. 32,5% sunt nici in acord, nici in dezacord, in timp ce 30,1% isi exprima dezacordul fata de afirmatia data. In cazul acestei afirmatii, procentul celor care nu stiu sau nu raspund este destul de ridicat, respectiv 16,6%.Doar 54,9% dintre respondenti sunt de parere ca beneficiile vaccinarii sunt mai mari decat riscurile, 28,7% considera ca vaccinarea este o problema complicata si trebuie evaluata de la caz la caz, 10,3% ca riscurile sunt mai mari decat beneficiile vaccinarii. 6% nu stiu sau nu raspund.Femeile, respondentii cu varsta cuprinsa intre 35-49 de ani, cu educatie medie, care au copii sub 18 ani, rezidentii din rural si cei din Banat, Crisana si Maramures considera intr-o masura mai ridicata decat celelalte categorii ca beneficiile vaccinarii sunt mai mari decat riscurile.89% dintre respondenti sunt de parere ca accesul la vaccinare ar trebui sa fie gratuit, 7% ca ar trebui sa fie partial gratuit (compensat) si 1% cu plata. 2,5% este procentul non-raspunsurilor.Doar 19,5% dintre cei intervievati declara ca s-au vaccinat anul trecut sau anul acesta impotriva gripei sezoniere. Aproape 80% raspund negativ, ceea ce explica, printre altele, proportiile epidemiei de gripa de la sfarsitul acestei ierni.Din totalul persoanelor care s-au vaccinat antigripal - reprezentand 19,5% din totalul populatiei intervievate - 42,1% cred ca e bine sa te vaccinezi impotriva gripei, 39,7% declara ca s-au vaccinat in trecut si vaccinul a fost eficient, 15,7% au obiceiul sa se vaccineze in sezonul de toamna/iarna si 2,2% indica alt motiv.Din totalul persoanelor care nu s-au vaccinat - reprezentand 79,3% din totalul populatiei - 31,3% declara ca s-au imunizat altfel, 16% ca nu au avut timp si 15,3% ca le-a fost teama. 12,3% dintre cei chestionati considera ca vaccinarea nu este eficienta, 9,9% nu sunt de acord cu vaccinarea si 6,2% nu au gasit vaccinul. Aleg alt motiv 3,5%, in timp ce 5,4% nu stiu sau nu raspund.