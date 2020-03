Vaccinarea, intre studii false si complicatia care poate ucide dupa 10 ani. Ce amenzi vor plati parintii? Interviu

Ati facut parte din grupul de lucru care s-a ocupat de elaborarea Legii vaccinarii care, dupa 3 ani de travaliu, a iesit cu aviz pozitiv din Comisia de Sanatate a Camerei Deputatilor. Cele mai mari controverse le-a provocat obligativitatea vaccinarii, contestata de cei care considera ca ar trebui lasati sa decida pentru copiii lor.

Ce a ramas obligatoriu pentru parinti in proiectul adoptat saptamana aceasta?

Cine le stabileste?

Si copiii care nu pot fi vaccinati din motive obiective?

Legea nu prevede insa excluderea din comunitate a copiilor nevaccinati. Deci daca parintele are bani de amenzi...

Sunt parinti care intreaba de ce copilul lor nevaccinat poate fi un pericol pentru restul comunitatii daca aceasta este vaccinata?

Si pentru sugarii care nu au ajuns la varsta vaccinarii?

Au fost multe cazurile in care parintii voiau sa vaccineze copiii, dar nu exista vaccin.

A aparut varianta ca renuntarea la medicul de familie este portita de a scapa de vaccinare, pentru ca el are acces la Registrul National de Vaccinare.

Deci in Registru se va vedea imediat daca un copil e sau nu vaccinat.

Sunt mediatizate tot felul de cazuri, reale sau nu, ale unor copii care au avut mult de suferit, spun parintii lor, din cauza vaccinurilor. Spre exemplu, vedeam recent o doamna ca pretindea ca vaccinul ROR i-a provocat copilului sau o alergie generalizata la mai toate alimentele si cu manifestari extrem de agresive, inclusiv stomatita. Este posibil?

Adversarii vaccinului invoca si ei studii.

Exista, totusi, reactii adverse dovedite stiintific ale vaccinurilor?

Fiecare parinte se poate intreba: si daca e copilul meu acela 1 dintr-un milion?

Spre deosebire de poliomielita, rujeola nu e considerata o boala foarte grava. Multi dintre adulti am facut-o, intre bolile copilariei, pe vremea cand nu exista vaccin.

Exista vreun vaccin care prezinta risc cancerigen?

Aveti un baiat. L-ati vaccinat?

La randul lor, institutiile statului vor avea in premiera responsabilitati si obligatii clare, spune dr. Sandra Alexiu, presedintele Asociatiei Medicilor de Familie Bucuresti Ilfov.Intr-un interviu acordat, dr Alexiu a explicat pe larg prevederile legii si a demontat principalele minciuni in privinta vaccinurilor: "Sa luam, spre exemplu, ROR. Reactia alergica grava de tip anafilactic este mentionata intr-un procent 1 la un milion de persoane vaccinate.. Un copil din 1.000 bolnavi de rujeola poate face o encefalita grava. Unul dintr-un milion de copii vaccinati cu ROR poate face o encefalita postvaccinala mai putin grava, care se vindeca total". Nu exista niciun vaccin cancerigen.Pe de alta parte, avertizeaza dr. Sandra Alexiu, exista o complicatie mortala a rujeolei care poate aparea dupa mult timp de la aparenta vindecare. "La cate cazuri de rujeola am avut in acesti ani, e foarte posibil sa apara si asemenea complicatii in viitor".In privinta celor care au reactii mai puternice la vaccin, aceasta reactivitate este dovada ca nevaccinati ar fi facut o forma extrem de grava a bolii.Vaccinarea este o chestiune care tine de sanatatea publica si cand e vorba despre asa ceva nu ar trebui sa decidem singuri. Sunt multe tari in care vaccinarea este obligatorie pentru anumite antigene din vaccinuri, dupa ce s-a constatat ca acoperirea vaccinala a scazut, astfel incat nu mai poate fi asigurata imunitatea de grup.Cele mai recente exemple de tari care au legalizat obligativitatea vaccinarii sunt Franta si Italia.Modelul de lege cu sanctiuni este ceva mai vechi chiar in tari unde nu vorbim neaparat despre obligativitate. In Australia, de exemplu, acoperirea vaccinala este impresionanta, desi nu exista obligativitate, dar parintii care nu dovedesc ca au vaccinat copilul nu mai primesc indemnizatia de crestere a acestuia, care ajunge la cateva mii de dolari australieni.In alte tari, cum ar fi UK, exista niste filtre, de exemplu, copiii nu pot merge la universitate daca nu au schema de vaccinare completa. Elevii si studentii romani care merg acolo trebuie mai intai sa-si completeze schema de vaccinare pentru a fi primiti.Dar trebuie spus caVa exista un grup de coordonare a activitatii de vaccinare, un fel de sfat al inteleptilor sau expertilor, care va recomanda printre altele ce vaccinuri ar trebui sa fie introduse in schema nationala de vaccinare din Romania, pentru ce grupe de varsta, in ce doze, care va fi categoria.Antigenele obligatorii din vaccinurile din schema de vaccinare vor fi stabilite probabil prin ordin de ministru sau vor fi completate in legislatia secundara. Obligativitatea se instituie, inclusiv in tarile despre care am vorbit, pentru boli care trebuie prevenite pentru ca, atunci cand apar nu pot fi tratate, de exemplu, poliomielita sau difteria.Obligativitatea va fi dublata de o intensa campanie de informare la nivel national, pe intelesul tuturor, constanta, gen "picatura chinezeasca", asa cum vedem acum zilnic pe toate canalele informari ale Ministerului Sanatatii referitoare la coronavirus.Va exista o certificare a contraindicatiei de vaccinare, stabilita de medic pe baza documentelor medicale. DarIn caz de reactie adversa, se va stabili in fiecare caz daca exista sau nu o legatura intre ea si vaccin. Daca legatura nu este stabilita, sigur ca reactia nu poate fi pusa pe seama vaccinarii.Nu se poate pune problema excluderii copilului din comunitate, el nu trebuie sa sufere de pe urma deciziei parintelui. Se va pune problema excluderii temporare doar in caz de epidemie cu una dintre bolile pentru care copilul nu e vaccinat, tocmai pentru a-l proteja. El ar fi primul expus si condamnat de parintele lui care a refuzat vaccinarea, asa ca e de datoria statului sa-l protejeze in orice conditii, in interesul superior al minorului.In primul rand,, deoarece poate face una dintre bolile grave, incurabile, pentru care a fost refuzata vaccinarea. El nu este un pericol pentru cei vaccinati, ci, de exemplu, copii cu unele imunodeficiente, la care se contraindica utilizarea vaccinurilor vii.Unele dintre contraindicatii se refera la varsta, insa nu numai.sunt supusi unor tratamente care aproape le anuleaza sistemul imunitar, au memoria imunologica stearsa. Singurul mod in care ii putem proteja este sa ii ferim de oameni bolnavi. Daca vin in contact cu un bolnav de, sa zicem, rujeola, acesti copii vor muri, pentru ca nu dispun de resursele imunologice de a se apara.Nu s-a mai intamplat in ultima vreme, dar, potrivit legii vaccinarii, statul roman devine mai responsabil. Legea stabileste responsabilitati, atributii si obligatii atat la nivelul institutiilor publice, cat si la nivelul parintilor.Pana acum, noi nu stiam ce persoana, din ce birou, e responsabila pentru ca nu am avut vaccinuri la timp.Mai mult, Legea stabileste, in premiera,pe care medicii sa il poata folosi daca apar crize in aprovizionare. In plus, legea prevede ca distributia vaccinurilor se va face pana la nivelul cabinetului medicului de familie. Vom economisi astfel timp pretios si resurse.Legea defineste niste notiuni cum ar fi. Introduce, adica parintii trebuie sa semneze si pentru vaccinare, nu doar pentru refuzul vaccinarii, ceea ce pentru medici presupune birocratie suplimentara, daca acest fragment nu va fi amendat. Suntem si asa sufocati de birocratie. Nu ne dorim hartii in plus!E o fantezie a unei persoane care se opune vaccinarii. Conform noii legi, toti medicii care vaccineaza vor avea acces la Registru si vor inscrie datele copiilor vaccinati, tocmai pentru a avea o imagine completa a fenomenului.Mai mult, Registrul, in forma lui noua, va cuprinde si modalitatea de a chema parintele la vaccinare prin. Vom capata astfel un ajutor important in activitatea de mobilizare a copiilor la vaccinare si intram si noi in randul lumii.Nu.Exista multe situatii asociate in mod eronat cu vaccinarea. Aici e vorba despre o determinare genetica. Copilul facea oricum alergia, sau autismul, sau paralizia progresiva si daca nu se vaccina, pentru ca in genomul lui exista informatia defectiunii respective.Nu exista dovezi, adica studii realizate pe sute de mii de subiecti, care sa demonstreze legatura intre alergii si un anumit vaccin. Au existat la un moment dat intrebari privind legatura ROR cu dermatita atopica, insa sute de studii au infirmat aceasta ipoteza.In prospectele vaccinului ROR se arata ca nu exista contraindicatie de vaccinare pentru persoanele alergice decat daca sunt alergice la vreuna dintre substantele care intra in compozitia vaccinului. Nu putem generaliza reactiile alergice.Nu orice studiu e valabil si validat. Trebuie indeplinite criterii riguroase. De exemplu, folosim studiul randomizat dublu-orb care presupune existenta unui lot martor care nu a primit substanta respectiva. Un sondaj de opinie pe Internet intre parinti referitor la ce efecte li s-a parut lor ca a avut un vaccin sau altul nu e studiu.Sunt o multime de persoane in spatiul public sau in social-media din Romania care sunt ingineri, instructori de dans, economisti si care fac afirmatii despre vaccinuri si alte chestiuni medicale fara sa aiba minime studii in domeniu. Daca o asemenea persoana scrie o carte sau da un interviu nu inseamna ca are vreo relevanta stiintifica, e doar o opinie personala.Cu siguranta. Pe prospectul fiecarui vaccin in parte sunt trecute toate reactiile adverse cu procentele in care ele apar. Pe site-ul Agentiei Nationale a Medicamentelor si Dispozitivelor Medicale ( www.anm.ro ) sunt publicate toate prospectele.Sa luam, spre exemplu, ROR. Reactia alergica grava de tip anafilactic este mentionata intr-un procent 1 la un milion de persoane vaccinate, deci cu mult mai rara decat bolile considerate astazi rare. In 25 de ani de practica eu nu am vazut o asemenea reactie de tip anafilactic si probabil ca nici nu voi vedea.Unul din 1.000 de copii care fac rujeola poate muri. Nu exista niciun deces provocat de vaccinare. Un copil din 1.000 bolnavi de rujeola poate face o encefalita grava. Unul dintr-un milion de copii vaccinati cu ROR poate face o encefalita postvaccinala mai putin grava, care se vindeca total.Acestea sunt cifre reale, mentionate in prospectele vaccinurilor.Sigur ca se poate intreba. Sa va dau un exemplu de o reactie pe care am intalnit-o de 3 ori in 25 de ani dupa ROR: rujeola mitigata. Adica, la doua saptamani dupa vaccinare, copilul face un puseu de febra urmat de o eruptie care mimeaza rujeola. Trece in cateva zile, nu e contagioasa si nu e contraindicatie pentru doza a doua.Daca acest copil care a avut o asemenea reactie la vaccin nu era vaccinat si facea rujeola, putea sa moara.Aceasta opinie vine din ignorarea cu buna stiinta sau din necunoasterea cazurilor care fac complicatii si pot determina decese. Din 2016 incoace suntem intr-o perpetua epidemie si, chiar la 10-20 de ani dupa boala. Se numeste panencefalita sclerozanta progresiva (PESS) si presupune ca persoana sa nu mai aiba control asupra membrelor, se instaleaza o paralizie progresiva care duce in final la deces. La cate cazuri de rujeola am avut in acesti ani e foarte posibil sa apara si asemenea complicatii in viitor.Nu. Nicio tara nu si-ar permite sa puna in schema de vaccinare un asemenea vaccin. Trebuie sa fim siguri ca citim prospectul original. Exista site-uri care deturneaza prospectele si manipuleaza textul. Gasiti, cum spuneam, prospectele corecte pe site-ul ANMDM.Si nici nu exista vreun vaccin care sa fie lansat din Romania. Totodeauna suntem printre ultimii care includ un vaccin nou in schema de vaccinare si beneficiem de experienta de ani de zile a altor tari. De frica introducerii unui vaccin nou, am pierdut trenul cu vaccinul HPV pe care, daca il introduceam in 2008, aveam deja o experienta de 12 ani de vaccinare, o scadere a incidentei cancerului de col si foarte multe morti evitate.Tarile care l-au introdus atunci, cum e Australia, vorbesc deja despre eradicarea cancerului de col. Acest vaccin protejeaza si impotriva altor tipuri de cancere: orofaringiene, laringian, penian. Protejeaza impotriva papiloamelor cutanate, plus cateva boli veneriene, vegetatiile cu transmitere sexuala.Cu tot ce exista pe piata cand era mic si acum urmeaza vaccinurile adecvate adolescentei. Sunt si eu vaccinata. De 20 de ani ma vaccinez anual impotriva gripei.