Oamenii din comunele de langa Galati primesc apa doar o data la doua zile

Ziare.

com

Mii de galateni din comunele Smardan si Vanatori primesc apa potabila doar o data la doua zile, din cauza izvoarelor subterane care fie sunt infestate cu nitriti si nitrati, fie nu au apa destula pentru toti locuitorii, iar situatia se agraveaza pe timpul verii, cand consumul creste foarte mult din cauza irigatiilor.In satul Smardan, de exemplu, apa este furnizata cu program, fiind afectati aproape 1.700 de locuitori."Clientii din satul Smardan au apa de la 5.30 la 17.30, alternativ, o zi zona de nord, o zi zona de sud. Nu sunt probleme cand ploua. De la inceputul preluarii in aria de operare am intampinat dificultati in asigurarea de apa atunci cand populatia consuma pentru irigarea gradinilor, spatiilor verzi. In plus, sunt capacitati limitate de captare in zona. Am facut un foraj de mare adancime, am preluat zona Smardan in anul 2014, celelalte sate din comuna Smardan nu mai au probleme. Speram sa rezolvam in urmatorii ani si problema celor 1.692 de clienti din satul Smardan", a declarat, pentru MEDIAFAX, purtatorul de cuvant Apa Canal, Cornelia Arnautu.Pana rezolva autoritatile problema, locuitorii din satul Smardan trebuie sa se descurce cu apa putina. Maria Boghean are 75 de ani si, o data la doua zile, pazeste robinetul din curte pentru a-si umple butoaiele cu apa."Asa ne chinuim, facem provizii ca sa putem avea de consum. Ce sa facem? O zi o avem, o zi nu. Ne descurcam greu. Oprim de pe o zi pe alta", a spus Maria Boghean.Pentru a se spala sau pentru a gati, oamenii sunt nevoiti sa stranga apa in butoaie, bidoane de plastic si galeti. Localnicii folosesc si apa din fantani desi au fost avertizati ca nu este buna de baut."Avem fantani unii dintre noi. Dar apa nu este buna de baut, o folosim la spalat. Dar nu te speli ca lumea. Cate galeti sa scoti ca sa te poti spala? Asa ca nu poti sa faci un dus. Am butoaie acolo, le umplu si o sa-mi ajunga pentru a doua zi", a explicat un alt localnic.Restrictii in furnizarea apei au fost impuse si in comuna Vanatori aflata la 5 km de orasul Galati.Localitatile Vanatori, Sat Costi si Odaia Manolache sunt alimentate cu apa din puturi de adancime. Pe timpul verii, necesarul zilnic de apa de familie creste pana la un metru cub pe familie, in conditiile in care Primaria poate asigura doar 400 litri pe familie. Ca urmare, oamenii trebuie sa cumpere apa de la magazin sau sa foloseasca apa infestata cu nitriti si nitrati din fantani."Toata zona este cu nitriti si nitrati. Riscam si o folosim pentru ca altceva nu avem de unde lua. Nu ne permitem in fiecare zi sa cumparam bidoane cu apa plata de la magazin, va dati seama ca costa. Cateodata, cumparam sifon si imi iau copii de la Galati, apa cu baxul. Este greu, fara apa. Fara mancare mai stai, dar fara apa nu poti", s-a plans un localnic.In viitor, miile de locuitori din comuna Vanatori vor primi apa din sursa care alimenteaza si orasul Galati. Primaria din localitate a demarat o lucrare care vizeaza conectarea comunei la reteaua urbana printr-o conducta si o statie de pompare.