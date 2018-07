Incepe reabilitarea cetatii Rasnov. Lucrarile dureaza doi ani si costa 16 milioane de lei

Ziare.

Primarul Liviu Butnariu a declarat: "Anul acesta, pe langa sarbatorirea zilelor orasului, am sarbatorit si zece ani de la recuperarea cetatii de la un asa-zis investitor. Avem finalizata licitatia pentru proiectarea si executia reabilitarii cetatii, pe fonduri europene, in valoare de 16 milioane de lei. Mergeti sa vedeti cetatea acum, pentru ca peste doi ani, cand va fi finalizata, o sa vedeti o cu totul alta cetate".Licitatia a fost finalizata joi, a precizat Butnariu pentru News.ro, iar in prezent rezultatele sunt analizate de Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) . Dupa incheierea acestei etape, firmele care au depus oferte vor fi instiintate privind rezultatul, iar daca nu exista contestatii, in termen de cinci zile va fi semnat contractul."Proiectul presupune consolidarea cladirilor din cetate, a imaginilor de pe ele, vor fi create spatii pentru expozitii si va fi asigurata alimentarea cu electricitate a lor", a adaugat el.Prezent la Festivalul de Film si Istorii Rasnov, edilul a mai vorbit despre un proiect - reabilitarea Casei de Cultura, pentru care primaria a realizat un studiu de fezabilitate. Pe 15 august, acesta va fi depus pentru fonduri europene, iar valoarea lui este de 3,5 milioane de euro.Festivalul de Film si Istorii de la Rasnov a debutat vineri seara cu o dezbatere la care a participat presedintele Academiei Romane, istoricul Ioan Aurel Pop, si cu proiectia filmului "Moartea lui Stalin", de Armando Iannucci, pelicula ce a starnit controverse in Rusia, unde a fost interzisa. In timpul proiectiei, Dan Barna, liderul USR, a strans semnaturi pentru campania "#Farapenali".Festivalul se va incheia pe 29 iulie, dupa ce va gadui proiectii, concerte, prelegeri si dezbateri, expozitii.Una dintre dezbaterile din program - "Unde este locul Romaniei" - va avea loc sambata dupa-amiaza, in prezenta ambasadorilor Michele Ramis (Franta), Stella Ronner-Grubacic (Olanda), Hans Klemm (SUA) si Cord Meier-Klodt (Germania) .