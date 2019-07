Ministrul Cuc a vizitat in miez de noapte santierul de la Podul Constanta. Ia in calcul inchiderea traficului

Ziare.

Cei doi oficiali au ajuns cu putin inainte de miezul noptii pe santier, unde au stat de vorba cu constructorul, potrivit Stirile ProTV , in conditiile in care lucrarile la Podul Constanta incep la ora 22.00 si se incheie la 5 dimineata.Daca in prezent masinile pot circula pe o singura banda in zona, ministrul a declarat cu aceasta ocazie ca exista posibilitatea ca traficul sa fie inchis in anumite perioade, desi nu a fost stabilita inca o varianta ocolitoare."Am vrut sa vin sa ma asigur ca pe acest contract se lucreaza intr-adevar. Pentru ca acest contract a fost semnat undeva in luna aprilie si aveau opt luni proiectare si executie, cumulat. Stiu ca inca mai e ceva de facut la partea de proiectare, dar e un lucru bun ca devanseaza termenul de executie", a declarat Cuc.Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA a anuntat luna aceasta inceperea lucrarilor de reparatii si consolidare la Podul Constanta