Un canal al Dambovitei va fi secat in zona Unirii din Capitala. Asteptati-va sa miroasa urat!

Ziare.

com

Proiectul "Amenajarea complexa a raului Dambovita in Municipiul Bucuresti" a prevazut ca, in sectiunea Piata Unirii, raul Dambovita sa fie sifonat pe sub pasajul rutier Unirii si peste Magistrala II de metrou. Aceasta, in timp, a condus in aceasta zona la reducerea capacitatii de transport in cazul debitelor de ape mari, mai ales din cauza malului si deseurilor ce nu pot fi colectate din barca de personalul de exploatare, anunta pe Facebook Apele Romane "Pentru a se preintampina situatiile de pericol in cazul aparitiei unor debite de ape mari, s-a hotarat realizarea unei operatiuni de decolmatare a casetelor sifonarii, astfel incat sa se asigure functionarea in siguranta a lucrarilor hidrotehnice", adauga comunicatul institutiei remis vineri.In vederea decolmatarii, portiunile de canal din zona Unirea - Marasesti trebuie lasate la uscat, operatiune care s-ar putea realiza cel mai rapid in perioada anotimpului cald, dar cu impact vizual si olfactiv negativ pentru riverani si trecatori din cauza descompunerii algelor si scoicilor, potrivit sursei citate."Din aceste considerente s-a prevazut ca demararea lucrarii de decolmatare a galeriilor de sifonare sa inceapa cu data de 8 ianuarie 2018, data de la care".B.B.