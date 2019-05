Vrei sa-i ajuti pe copiii aflati in dificultate? Vino la Balul de La Castel, editia 2019

Ziare.

Evenimentul va avea loc pe data de 13 iunie, la Hotel Restaurant La Castel, din Iasi, si ofera o alternativa speciala pentru oamenii care doresc sa ajute copii cu dizabilitati sau care vor sa-si continue studiile.Celor care vin cu scopul de ajuta li se ofera posibilitatea de a sustine programele Fundatiei si, in acelasi timp, pe langa bucuria de a ajuta, oportunitatea de a obtine o lucrare de arta sau un obiect de colectie care sa-i bucure.Totodata, pe langa eforturile de a ajuta copiii aflati in dificultate, Fundatia Bethany ofera posibilitatea si artistilor si designerilor romani sa-si expuna creatiile in fata unui public select."Licitatia caritabila din cadrul Balului de La Castel este, in primul rand, un context in care mobilizam fonduri pentru a sustine programele Fundatiei Bethany pentru copiii in dificultate, dar e si un moment in care ne dorim sa punem in valoare artisti romani, designeri talentati, creatori in diverse domenii pe care ne dorim sa ii facem cunoscuti publicului nostru: pictorii Ion Nedelcu, Vladinsky, Paul Hitter, Miruna Cojanu, Irina Pascariu, Alexandru Carciukas si Liviu Sandulache. De asemenea, sunt branduri de renume, ca Teilor si Augustin Matei Watches care ni se alatura si in acest an, considerand evenimentul un context potrivit de a fi alaturi de copiii care au nevoie de sprijin. Vor fi scoase, asadar, la licitatie lucrari artistice si obiecte de colectie de valoare, iar fondurile obtinute ne vor ajuta foarte mult sa ducem mai departe programele noastre pentru copii.Sunt multi copii in dificultate care vin catre noi, Fundatia Bethany, copii care au nevoie de sprijin, fie terapeutic, daca vorbim de copiii cu dizabilitati, fie educational, daca vorbim de copiii de la sate.Este misiunea noastra sa facem tot ce ne sta in putinta sa le fim alaturi cat mai multor copii care au nevoie de sustinere.Anul trecut am atins un record la care nu speram. Cei prezenti la eveniment si-au aratat generozitatea si dorinta de a ajuta si am reusit sa strangem 100.000 de euro, o suma foarte importanta pentru un eveniment desfasurat la Iasi", declara Georgiana Vieru, coordonatorul evenimentului.Evenimentul il va avea ca amfitrion pe simpaticul actor Pavel Bartos, gazda deja traditionala a Balului de La Castel. Programul artistic al serii va fi oferit de indragita trupa Directia 5, care si-a aratat sustinerea pentru initiativa Fundatiei Bethany.Fundatia Bethany si-a asumat, prin misiunea sa, sa intervina in doua directii importante privitoare la copii aflati in situatii de risc."Serviciile de terapie recuperatorie pentru copiii cu dizabilitati sunt de departe insuficiente in Romania. De altfel, acesta a fost motivul pentru care, in 2012, Fundatia Bethany a organizat prima editie a Balului de La Castel.In 2012 organizatia a deschis un centru de recuperare unde copiii au parte de sedinte de terapie gratuite. Acest centru a fost sustinut cu precadere, de-a lungul timpului, din sumele obtinute la balul caritabil de La Castel si in continuare are nevoie de multa sustinere.Se poate ca terapia sa dureze ani de zile pentru ca un copil sa faca progrese. E nevoie de rabdare din partea parintilor mai ales, dar si de perseverenta si, desigur, de investitie financiara consistenta din partea organizatiei.A doua directie o constituie educatia copiilor din medii dezavantajate.Fundatia Bethany sustine 50 de copii din satele din judetul Iasi cu burse pentru a putea merge la liceu. Programul e mult mai complex, de altfel, si presupune sustinere nu doar financiara pentru copii, ci si indrumare, orientare profesionala si facilitarea contactului cu contexte profesionale care sa-i ajute sa inteleaga ce li se potriveste", a declarat Diana Paius, Managerul Fundatiei Bethany.Tot din prisma interesului pentru educatie, organizatia sustine anual functionarea unui centru after-school in orasul Targu Frumos, centru in care mai bine de 40 de copii din familii vulnerabile vin zilnic pentru a-si face temele, alaturi de voluntarii organizatiei, dar si ca sa primeasca o masa calda."Balul de La Castel" este un eveniment initiat si organizat de Fundatia Bethany, aflat acum la cea de a 8-a editie. Evenimentul este posibil cu ajutorul co-organizatorilor: Hotel Restaurant La Castel, agentia Incotro si Rodotex."La Castel face parte din comunitate si, an de an, impreuna cu Fundatia Bethany ofera sansa si speranta! Cand oamenii Iasiului sau vizitatorii orasului doresc o experienta aparte de timp liber sau de calatorie, optiunea lor se indreapta catre La Castel.Acesta e locul in care stiu ca vor gasi combinatia ideala de oameni, servicii si facilitati si, mai ales, atitudinea care face totul posibil", a declarat Neculai Ciulu, general manager, La Castel.