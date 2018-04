Am cumparat imunoglobulina din Austria, dar a stat in depozit ca n-aveam lege pentru ea

pentru ca nu exista legislatie pentru calcularea pretului.

Foto: captura Facebook/UNIFARM

Ziare.

com

Desi UNIFARM a negat informatiile publicate initial de HotNews.ro, un comunicat al Ministerului Sanatatii confirma situatia. Astfel, la aproape o luna si jumatate de la activarea mecanismului si la doua saptamani de cand au ajuns primele doze in tara, ele nu pot fi distribuite in spitale,"In urma declansarii mecanismului de protectie civila, in data de 31 martie 2018, Compania Nationala Unifarm S.A. a achizitionat o prima transa de 3.850 doze de imunoglobulina de la Crucea Rosie din Austria. Pana in acest moment, o parte din cantitate a fost distribuita deja in spitale, pentru tratamentul cazurilor grave, in baza unor avize de insotire a marfii.Deoarece calculul preturilor pentru medicamentele achizitionate astfel nu se incadreaza in prevederile legale in vigoare, a fost necesara elaborarea unei noi metodologii de pret.Astfel, pentru medicamentele achizitionate de Compania UNIFARM in temeiul Ordonantei nr 19/2018, pentru indeplinirea serviciului public de interes economic general, a fost elaborat un ordin de ministru, care va fi publicat in Monitorul Oficial astazi, 16 aprilie 2018", se arata intr-un comunicat al Ministerului Sanatatii, remisInstitutia precizeaza ca unitatile sanitare au declansat deja procedurile de achizitie directa, urmand ca in termen de 24 de ore de la finalizarea procedurii UNIFARM sa le transmita cantitatile de imunoglobulina solicitate.Ministerul aminteste ca, potrivit graficului de livrari, alte 3.000 de doze de imunoglobulina achizitionate de la Crucea Rosie din Austria vor fi aduse in tara de catre Compania UNIFARM in cursul zilei de marti, 17 aprilie 2018."Mai mult, un alt lot de 9.000 de doze va ajunge in tara in jurul datei de 30 aprilie 2018, iar unul dintre producatorii de imunoglobulina prezenti pe piata din Romania a confirmat astazi ca va livra 2.500 de flacoane, care vor ajunge in tara in maxim 10 zile", se mai arata in comunicat.Informatia a fost publicata initial luni dimineata de HotNews.ro. UNIFARM a reactionat pe pagina de Facebook, acuzandu-i pe jurnalisti de dezinformare si manipulare.Ulterior, pusi fata in fata cu informatiile celor de la minister, comunicatorii UNIFARM de pe Facebook au sustinut ca tot ceea ce a tinut de companie a fost facut.