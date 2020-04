Antibiotice Iasi reia productia de Paracetamol si Novocalmin in regim de urgenta

LIVE

"Astazi, de Ziua Mondiala a Sanatatii, Antibiotice Iasi vine cu o veste buna - pana la sfarsitul lunii aprilie va livra catre farmaciile si spitalele din Romania, Paracetamol si NovocalminĀ® (metamizol sodic).Decizia de a relua productia pentru aceste medicamente a fost luata, pe langa alte masuri asumate de companie, pentru a sustine sistemul de sanatate romanesc, greu incercat in aceasta perioada", arata un comunicat al companiei.Antibiotice Iasi precizeaza ca a reluat fabricarea acestor produse in regim de urgenta, in contextul in care atat Paracetamolul, cat si Metamizolul sodic (medicament care se elibereaza pe baza de prescriptie medicala, alternativa terapeutica pentru Paracetamol) au fost incluse in cele mai multe din ghidurile nationale de tratament in UE, ca prima optiune la initierea tratamentului febrei sau durerii provocate de infectia cu COVID-19."Suntem permanent vigilenti la nevoile pacientilor si medicilor romani si ne adaptam planurile de productie pentru a raspunde prompt cererii de medicamente din piata. Antibiotice Iasi dispune de resurse importante precum APP-uri (autorizatii de punere pe piata), materii prime, know-how-ul de fabricatie, pentru a fi capabila in orice moment sa produca si sa livreze o intreaga gama de medicamente pentru milioane de pacienti, inclusiv pentru tratamentul simptomatic Covid-19.Astfel, decizia de a reintroduce Paracetamolul si NovocalminulĀ® in fabricatie a fost luata pentru ca suntem si vom ramane solidari fata de sistemul medical romanesc, fata de toti pacientii romani", a declarat Ioan Nani, director general Antibiotice Iasi.Paracetamolul, fiind considerat o alegere eficienta pentru afectiunile virale si bacteriene, a dus la reducerea stocurilor din depozitele farmaceutice si din farmacii pentru produse ce contin aceasta substanta activa, arata comunicatul.Atat Paracetamolul, cat si Metamizolul sodic fac parte din clasa de medicamente cunoscute sub denumirea de analgezice si antipiretice. Ele amelioreaza durerea si reduc temperatura corpului in caz de febra. Metamizolul sodic este recomandat pe baza de prescriptie medicala atat in durere, cat si in combaterea febrei, atunci cand aceasta este refractara la alt tratament.Antibiotice Iasi a realizat anul trecut venituri din vanzari de 389,7 milioane lei, de la 364,5 milioane lei in 2019, la un profit de 30,8 milioane lei, de la 34,3 milioane lei in 2018.