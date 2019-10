Apel catre Ministerul Sanatatii: 70 de medicamente risca sa dispara din farmacii. 18 nu au alternativa terapeutica

Ziare.

Potrivit reprezentantilor asociatiei, schimbarea tratamentului este o decizie "cu consecinte multiple" asupra sanatatii fizice si psihice a persoanei care traieste cu o boala, iar aceasta hotarare trebuie sa fie luata "exclusiv" de medic si de pacient."Pacientii romani au nevoie ca cele 70 de medicamente sa ramana in farmacii, iar tratamentul lor sa nu fie intrerupt. Medicii si societatile profesionale trebuie sa fie si ei implicati in luarea acestor masuri pentru ca schimbarea tratamentului a zeci de mii de pacienti este un lucru complicat, sensibil si necesita timp", arata ANPP, intr-un comunicat de presa.Totodata, asociatia solicita Ministerului Sanatatii sa renunte la proiecte legislative "care pun in balanta" viata pacientului cu diabet, cu boala cardiovasculara sau oncologica."Solicitam Ministerului Sanatatii sa renunte la proiecte legislative care pun in balanta viata pacientului cu diabet, cu boala cardiovasculara sau oncologica si impreuna cu reprezentanti ai pacientilor si ai medicilor sa fie deschisi la gasirea de solutii viabile care sa asigure un acces continuu la tratamentele necesare pentru fiecare pacient", afirma ANPP.Ministerul Sanatatii a anuntat zilele trecute ca a identificat solutii pentru cele 128 de medicamente la care expira preturile in 2 si 6 noiembrie.Astfel, preciza MS, pentru 58 dintre acestea a fost acceptat pretul de catre companiile farmaceutice. Pentru alte 52 de molecule au fost identificate echivalente terapeutice de catre Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania si comisiile de specialitate.Conform MS, pentru cele 18 molecule la care nu s-a acceptat pretul si nu s-a confirmat nici existenta echivalentului farmaceutic, Ministerul Sanatatii a solicitat din partea comisiilor de cardiologie, urologie, diabet, reumatologie, radiologie si boli infectioase un punct de vedere privind existenta unui alt medicament care poate trata aceeasi afectiune in Romania.