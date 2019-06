Asociatia Daruieste Viata cere demiterea sefului Agentiei Medicamentului: Stop incompetentei care decide soarta noastra

Ziare.

com

Intitulata "STOP Incompetentei care decide soarta noastra medicala!", petitia a strans pana acum 600 de semnaturi."Boala nu alege. Nici accidentele nu aleg.Atunci cand esti bolnav, accesul imediat la medicamente si tratamente medicale de calitate poate face diferenta intre viata si moarte. In Romania, insa, Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale este condusa, din februarie 2019, de o persoana fara niciun fel de experienta profesionala in domeniu, care a picat admiterea la Universitatea de Medicina si Farmacie - Marius Sisu", se arata in textul petitiei.Conform sursei citate, ANMDM este una dintre cele mai importante trei structuri din cadrul Ministerului Sanatatii si este responsabila, printre altele, de functionarea pietei medicamentelor, de controlul calitatii lor, de prevenirea si gestionarea crizelor de medicamente, precum si de retragerea medicamentelor periculoase pentru sanatatea pacientilor."Prezenta lui Marius Sisu in fruntea Agentiei este un risc pentru sanatatea nationala. Pentru sanatatea ta!Cerem demiterea lui Marius Sisu din aceasta functie.Semneaza si tu! Tacerea si neimplicarea ucid!", se mai arata pe site-ul unde poate fi semnata petitia.Marius Daniel Sisu, seful Agentiei Nationale a Medicamentului (ANM), a picat admiterea la Farmacie si a promovat detoxifierea cu sucuri de castravete, dezvaluia la jumatatea lunii aprilie o investigatie realizata de Recorder.ro.In varsta de 36 de ani, Sisu a fost numit la ANM in luna februarie a acestui an, dupa ce Adriana Cotel, cea care a condus agentia 3 luni, a fost promovata direct la conducerea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.