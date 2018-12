Avertisment pentru Guvern: Vietile a milioane de romani sunt puse in pericol de o institutie aflata in haos total

Pacientii sunt mereu la mijloc in jocurile politice si financiare

Ce rol are Agentia Medicamentului si de ce Romania o tine intr-o criza continua

Joi, presa a dezvaluit ca 5 oameni aflati in pozitii tehnice importante in ANMDM, medici si biochimisti, au fost demisi sau au demisionat intr-o singura zi. Jurnalistii de la StirileProTv.ro au aratat ca este vorba de seful departamentului de evaluare a tehnologiilor medicale (HTA), trei oameni importanti de la inspectia farmaceutica, plus seful departamentului de resurse umane.Publicatia citata arata ca plecarile au legatura cu doua noi veniri in Agentie: Adriana Cotel, pe functia de sef al ANMDM, si Andrei Iordache, seful Directiei de Sanatate Publica Olt. Nu este clar care e rolul lui Iordache la ANMDM, insa ambii sunt considerati apropiati ai lui Darius Valcov, consilierul guvernamental condamnat in prima instanta la 8 ani de inchisoare pentru coruptie.Se pare ca cei doi au anuntat reduceri drastice de personal, asta desi ministrul Sanatatii Sorina Pintea anunta ca Agentia va fi reorganizata si se vor face angajari, pentru ca numarul de specialisti e foarte mic.Asadar, Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Autoimune (APAA) avertizeaza intr-o scrisoare deschisa ca se poate ajunge la blocaj. Asociatia arata care e rolul Agentiei si cum depinde accesul pacientilor la medicamente de indeplinirea acestui rol."ANMDM are un rol important in includerea medicamentelor in lista de medicamente gratuite si compensate, prin evaluarea lor din punct de vedere al tehnologiilor medicale, urmata de emiterea deciziei de compensare, avizarea actelor normative de includere a medicamentelor ce indeplinesc criteriile existente in lista de medicamente gratuite si compensate dar si a elaborarii protocoalelor terapeutice", se arata in scrisoarea deschisa.Pacientii arata ca si acum intarierile sunt infiorator de mari, fiind depasite cu mult termenele legale."Exista medicamente care se afla inca in procesul de evaluare si dupa un an de zile - in conditiile in care acesta ar trebui sa dureze conform legii 90 de zile. Exista medicamente (unele fara alternativa terapeutica) care inca nu au fost incluse in lista de medicamente gratuite si compensate de la inceputul verii, in ciuda promisiunilor facute ca vor intra pana la sfarsitul anului. Intarzierea elaborarii protocoalelor terapeutice a dus in trecut la imposibilitatea prescrierii medicamentelor chiar daca acestea indeplineau toate criteriile necesare pentru a fi eliberate catre pacienti.In contextul unei functionalitati limitate cauzate de un personal redus si avand in vedere plecarea dlui. dr. Vlad Negulescu de la conducerea Unitatii de Evaluare a Tehnologiilor Medicale din ANMDM, dorim sa stim ce se va intampla cu medicamentele aflate in procesul de evaluare, cu cele care au primit decizie pozitiva si nu sunt inca incluse in lista de medicamente gratuite si compensate, precum si cu protocoalele terapeutice.De asemenea, avand in vedere valul de demisii de la Inspectia Farmaceutica dar si zvonurile privind desfiintarea a aproximativ 200 de posturi din ANMDM dorim sa cunoastem strategia de restructurarea si reorganizare a ANMDM. Ne aratam ingrijorarea privind modul in care va functiona aceasta institutie strategica a statului in conditiile in care", se arata in scrisoarea pacientilor cronici.Acestia amintesc si de declaratiile din luna septembrie ale Sorinei Pintea, care promitea exact contrariul situatiei actuale.Ca sa intelegeti mai bine importanta ANMDM, iata pe scurt lungul lant birocratic pe care il parcurge un medicament ca sa ajunga in farmaciile din Romania.Un medicament intra in Romania dupa ce e autorizat la nivel european de catre Agentia Europeana a Medicamentului din punct de vedere stiintific. Acea autorizatie de punere pe piata (APP) da unda verde practic pentru vanzarea in toata Uniunea, dar fiecare tara isi aplica propriile regulamente mai departe.Daca in tari ca Germania sau Anglia medicamentul intra in cateva zile in farmacii si medicii il pot prescrie, in Romania dureaza in cel mai bun caz un an, si uneori producatorii pur si simplu renunta.Asadar, la noi, producatorul se duce la Ministerul Sanatatii, depune documentatia de pret ca sa dovedeasca faptul ca vine cu cel mai mic pret din clusterul Romaniei. La minister termenul maxim reglementat sa se dea o solutie e de 90 de zile, dar se ajunge de multe ori la 120. Apoi, cu pretul aprobat, producatorul merge la Agentia Medicamentului unde depune dosar pentru evaluarea tehnologiilor medicale. Agentia face o analiza sa vada cat de necesar ar fi si daca ni-l permitem, analiza ce dureaza chiar si pana la 5 luni si din care rezulta un punctaj in functie de care medicamentul este sau nu inclus pe lista de compensare a CNAS.Daca intruneste punctajul, apoi trebuie publicat in HG 720/2008 prin care se actualizeaza lista CNAS si aici au fost cazuri de medicamente considerate prioritare, cum ar fi pentru tuberculoza multidrog rezistenta, care au fost aprobate dupa 3 luni.Nici acum nu s-a terminat si intra in scena comisiile de specialiatate ale ministerului, care trebuie sa faca protocoalele de prescriere - e nevoie de scrisoare de la specialist, le pot prescrie direct medicii de familie etc. Si acest proces dureaza in cel mai bun caz o luna.