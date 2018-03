Azi ajung primele doze de imunoglobulina. Pintea: Sper sa ne ajunga. Austria a cerut secretizarea pretului

Ziare.

Intr-un interviu acordat, pe care il veti putea citi integral miercuri, Pintea a aratat cate doze urmeaza sa intre in tara in perioada urmatoare, precizand totodata ca din luna mai vor fi reluate si livrarile. Sorina Pintea spera ca poate declara criza incheiata."Din seara aceasta incep sa vina cantitati din cele pe care le-am obtinut prin declansarea mecanismului, plus cantitati de la distribuitori. Deci si pe alerta, si pe aprovizionare. In seara aceasta, o sa intre 1.000 de doze, 650 joi si incepand din 30 (martie - n.red.) 2.500, 1.000, 3.000 si ultima livrare va fi la mijlocul lui aprilie de 9.500 de doze.In mod normal, necesarul aproximativ e de 5.000 de doze lunar, ca sa acoperim si pediatria si adultii. Pentru ca adultii au fost uitati.Teoretic, o sa ne ajunga 16.000 de doze de la Crucea Rosie 3 luni de zile, plus livrarile. Din mai se vor relua si livrarile normale si sper si vreau sa cred ca nu vom mai avea probleme. Dar oricum ce am declansat prin mecanism ajunge in prima faza pe 3 luni. Noi am declansat mecanismul cerand 150 de kg, 50 de kg sunt 10.000 de doze, deci practic am avea 30.000 de doze. Facem un calcul si sper sa ne ajunga", ne-a declarat Sorina Pintea.In ce priveste costul pentru primele doze, din Austria, ministrul Sanatatii spune ca Viena a cerut secretizarea pretului."Pentru imunoglobulina venita pe alerta este pretul minim din tara respectiva. Din Austria se cere secretizarea. Pretul minim din Austria este cu o idee mai mare, nu foarte mult", a subliniat Pintea.Intrebata daca nu ar fi fost salvate vieti daca predecesorul sau, Florin Bodog, ar fi activat Mecanismul de Protectie Civila mai devreme, Sorina Pintea sustine ca au fost luate si alte masuri, inclusiv eliminarea taxei clawback."Si eu am avut intalniri cu distribuitorii, am avut prima intalnire in 14 februarie, si aveam niste contracte, niste promisiuni ferme. Eu cred ca, totusi, un ministru trebuie sa fie informat, cand discuti la acest nivel, spui adevarul. Sunt convinsa ca predecesorii mei au avut intalniri cu distribuitorii, cu producatorii, inclusiv suspendarea taxei de clawback a fost o solutie in acel moment, deci nu cred ca declansarea mecanismului ar fi fost o solutie din prima.In decembrie a iesit hotararea de guvern cu suspendarea clawback-ului, deci teoretic, luna ianuarie ar fi trebuit sa fie asigurata, februarie la fel. Eu, cand am avut discutiile in februarie, au spus 'vom livra atatea cantitati'. Dar trecea timpul, cantitatile pe care le negociaseram le livrasera, 1.500 de doze au fost. Dupa aceea, nu s-a mai intamplat nimic. Decizia declansarii mecanismului am luat-o cand am fost informata ca in luna martie nu se preconizeaza sa intre nicio doza. Cum adica nu? Avem graficele...Si atunci cred ca a fost si asa, un soi de revolta, de frustrare. Adica cum, am discutat, ne-am intalnit, am stabilit niste lucruri... nu se intampla! Si am facut o evaluare a situatiei. Avem sanse sa intre sau nu, cati pacienti sunt netratati? In general, copiilor le-a cam fost asigurata cantitatea, dar au ramas adultii si pentru ei deja lucrurile se agravau", a explicat Pintea cum a ajuns sa declanseze Mecanismul de Protectie Civil.In ce priveste solutiile pe viitor, astfel incat sa nu se mai ajunga in situatia din ultima jumatate de an, ministrul Sanatatii spune ca a stabilit sa treaca "imunoglobulina in categoria vaccinurilor, adica modul de calcul la vaccin sa fie preluat de imunoglobulina".