Bolnavii de cancer striga ca nu au citostatice, Ministerul spune ca nu e criza. Cum s-a ajuns aici

Situatia a fost semnalata marti de fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu."Zeci de oameni imi scriu ca Cisplatin - un medicament esential care se foloseste de zeci de ani in tratamentul cancerului si care costa mai putin de 100 lei/cura - nu este disponibil. In mod normal, in fata unor astfel de nenorociri, ne intrebam: 'cum am ajuns aici?'. De data asta insa stim foarte bine si CINE si CUM (printr-o politica de preturi tembela si prin eliminarea in 2017 a Listei Medicamentelor Esentiale introduse de mine in legislatie in 2016) ne-a adus aici. Poate ii intreaba cineva totusi pe domnii de la PSD si de ce au facut-o? De ce au lasat oamenii fara medicamente?", a scris pe Facebook Vlad Voiculescu.Miercuri, Ministerul Sanatatii a anuntat ca in curand vor intra in tara 3.000 de fiole de Cisplatin - un medicament citostatic, iar pana atunci poate fi folosit medicamentul Sinplatin, care are aceeasi substanta de baza."Nu este criza. S-a pus problema de lipsa Cisplatinului, care este un medicament citostatic de pe piata. Pot sa spun ca in curand vor intra in tara 3.000 de fiole pentru ca Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) l-a exceptat de la etichetare. Pana atunci, exista pe piata alt produs cu aceeasi substanta activa - Sinplatin, care poate fi solicitat, folosit de catre spital, de catre medici", a afirmat Oana Grigore, de la departamentul de comunicare al MS, citata de Agerpres.Aceasta a spus ca Sinplatin este in programul national de cancer cu decontare 100%.Pacientii s-au plans insa de multe ori ca in cazul unor astfel de boli solutia nu e orice medicament din gama respectiva, pentru ca important e cel pe care organismul lor il primeste cel mai bine.Intr-o postare ulterioara, Vlad Voiculescu explica motivele pentru care s-a ajuns la crizele de medicamente."Lipsa medicamentelor esentiale este o tragedie care afecteaza mii de oameni! Lipsa medicamentelor esentiale nu are nicio legatura cu faptul ca nu ne-am putea permite vreunul dintre aceste medicamente. Lipsa medicamentelor esentiale - si asta o sa va mire poate - nu are nicio legatura cu coruptia.Lipsa medicamentelor esentiale este cauzata de #prostia si #indolenta #crunta de a elimina lista medicamentelor esentiale introdusa anul trecut prin HG 800/2016 si #orgoliul #criminal de a nu recunoaste si indrepta greseala si de a nu folosi mecanismele puse in functiune de echipa mea in 2016:1. Mecanism de pret diferentiat pentru medicamente esentiale2. Mecanism de raportare a lipsei medicamentelor (www.medicamente-lipsa.ro) - oamenii au scris acolo de luni de zile si nimeni nu s-a sinchisit sa faca ceva;3. Mecanism de monitorizare continua a stocurilor asa incat MS si ANM sa stie cum stam la sfarsitul fiecarei zile!", a explicat Voiculescu