Bolnavii de SIDA cer guvernului sa aloce urgent bani, altfel raman fara tratament

"Uniunea Nationala a Organizatiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA) solicita Guvernului Romaniei masuri urgente de suplimentare a fondurilor pentru tratamentul pacientilor cu HIV din Romania. Daca saptamana aceasta nu pleaca file de buget catre judete, jumatate din judetele tarii vor ramane fara tratament.Peste 5.000 de pacienti vor fi afectati in prima parte a lunii septembrie, iar daca suplimentarea bugetelor va avea loc dupa 10 septembrie, aproape toti cei peste 12000 de pacienti aflati in tratament vor fi afectati. Intreruperea tratamentului pentru pacientul cu HIV conduce la esec terapeutic cu schema actuala de tratament, ceea ce pune grav in pericol viata pacientilor", se arata intr-un comunicat remis miercuri de UNOPA.Sursa citata mai precizeaza ca situatia este generata de alocarea insuficienta a fondurilor din partea Ministerului Sanatatii."Situatia este generata de alocarea insuficienta a fondurilor la inceputul anului pentru Programul National de Tratament al Infectiei HIV derulat de Ministerul Sanatatii. S-au alocat atunci fonduri doar pana in luna august 2018, desi se stia clar ca suma necesara derularii programului pentru tot anul este mult mai mare. Intarzierea rectificarii bugetare a condus la epuizarea bugetului de catre spitale, implicit a stocurilor de medicamente", se mai arata in comunicat.UNOPA sustine ca daca viata pacientilor va fi pusa in pericol, atunci vor cere daune in instanta de judecata."Cerem cu disperare Guvernului masuri imediate pentru ca viata pacientilor cu HIV sa nu fie pusa in pericol. Credem ca din fondul de urgenta al Guvernului se poate interveni provizoriu in situatia aceasta, desi sunt si alte masuri aflate la indemana Guvernului. O astfel de situatie grava nu s-a mai inregistrat in Romania din 2010, iar pacientii sunt disperati. Legile din Romania garanteaza pacientilor continuitatea tratamentului impotriva HIV, de aceea UNOPA va sprijini pacientii afectati sa ceara daune in instanta daca viata lor va fi pusa in pericol", a declarat directorul UNOPA, Iulian Petre.