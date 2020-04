Casa de Sanatate arata cum se acorda serviciile medicale in stare de urgenta: Retete online si consultatii la distanta

O reteta se poate lua o singura data

Prescriptia medicala transmisa pacientului prin mijloace electronice poate fi utilizata de asigurati o singura data pentru a ridica din farmacie medicamentele prescrise.

Ziare.

com

Miercuri au intrat in vigoare normele de aplicare ale HG 140/2018, prin care este reglementat modul de acordare a serviciilor medicale pe perioada starii de urgenta (Ordinul comun MS/CNAS nr. 539/437/31.03.2020), precum si Normele tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative (Ordinul CNAS nr. 438/31.03.2020).Astfel, pe perioada starii de urgenta, pacientii cu afectiuni oncologice vor beneficia de medicamentele specifice care se elibereaza prin farmaciile cu circuit deschis (forme farmaceutice orale, subcutane sau intramusculare) in baza prescriptiilor medicale eliberate de medicii specialisti sau medicii de familie din judetul de domiciliu.Medicul curant care a asigurat asistenta medicala si tratamentele pana in prezent va transmite pacientului o scrisoare medicala, prin mijloace electronice de comunicare si, dupa caz, confirmarea formularului specific din PIAS, in baza carora vor fi prescrise in continuare tratamentele necesare.Ordinul 437/2020 contine siIn cazul, pentru pacientii inscrisi in programele nationale de sanatate, acestea necesita supraveghere medicala de specialitate si conditii speciale de transport.Pentru administrarea acestor tratamente, pacientii se vor adresa unitatilor sanitare din apropiere, care isi desfasoara activitatea in aceasta perioada.In acest sens,Pentru a simplifica modul in care pacientii pot intra in posesia tratamentelor in baza, CNAS face demersurile necesare pentru ca toate farmaciile sa efectueze modificari in softurile utilizate, astfel incat sa fie posibila eliberarea medicamentelor prescrise in baza unor date minime de identificare.Astfel,Aceste date minime de identificare sunt: codul de parafa al medicului prescriptor; CUI cabinet medic prescriptor; seria, numarul si data prescriptiei medicale.De asemenea, sunt in lucru si alte modalitati de simplificare si rezolvare a eventualelor probleme punctuale, care vor aparea in eliberarea prescriptiilor de medicamente la distanta, pe care CNAS le va comunica in momentul in care vor putea fi aplicate la nivel national.Atragem atentia asiguratilor ca utilizarea repetata a unei retete in sistem offline, in scopul obtinerii unor cantitati mai mari din medicamentele prescrise, va fi identificata in sistem, constituie frauda si va fi sanctionata conform prevederilor legale in vigoare.De asemenea, pentru pastrarea masurilor de distantare sociala care se impun in aceasta perioada, recomandam populatiei sa ia legatura telefonic cu medicul de familie sau cu medicul specialist pentru a stabili impreuna cu acesta daca, pentru rezolvarea problemelor medicale, este necesara deplasarea la cabinetul medical sau se poate beneficia de o consultatie la distanta.A.G.