Ce n-a spus Casa de Sanatate despre compensate: Povestea unei bife care pune pensionarii aiurea pe drumuri

Ordin publicat luni seara cu data de vineri?

Hatisul informatic unde beneficiarii se ratacesc

Casa de Sanatate nu stie despre ce e vorba, dar spune preventiv ca nu e rea-vointa

Asa ca a dat un ordin sa creasca plafonul de la 900, la 990 de lei. Vestea a fost anuntata chiar de premierul Viorica Dancila, preluata de televiziuni, pana a ajuns la urechile fiecarui pensionar.In teorie situatia a fost remediata, criza evitata, nemultumirea aplanata. In practica, haosul abia a inceput pentru pensionari. Cei care si-au luat retete zilele acestea s-au trezit in farmacii ca sunt trimisi inapoi la medicii de familie."Fara a fi facuta publica aceasta informatie in sectiuneaa paginilor web ale caselor de asigurari de sanatate, in 18 iulie a.c. Ministerul Sanatatii si CNAS au emis un ordin comun (909/1163/2018) prin care au modificat formularul de reteta, pentru a schimba bifa(aferenta categoriei de asigurat pensionar cu pensie sub 900 lei) in bifaOrdinul a fost publicat, aparent, in data de 20 iulie a.c. in Monitorul Oficial si a inceput sa isi produca efectele imediat, astfel incat retetele prescrise de medicii de familie si eliberate de farmacii dupa data de 20 iulie a.c. fara bifa modificatasunt nelegale", se arata intr-o postare a Patronatului Medicilor de Familie Bucuresti-Ilfov care semnaleaza problema aparuta.Detalii suplimentare a oferit, pentru, medicul Sandra Alexiu, presedinte al Asociatiei Medicilor de Familie Bucuresti."Trebuia sa apara si o modificare in soft. Modificarea o face in sistemul informatic Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, ceilalti care folosesc alte softuri preiau mai departe sa duca pana la ultimul utilizator. Pentru ca unii sunt utilizatori de sistem informatic de la Casa gratuit, iar altii preiau din SIUI (Sistemul Informatic al Asigurarilor de Sanatate - n.red.) si folosesc in farmacii, in cabinete, in spitale. Si trebuie preluate modificarile.Ca sa preia modificarile trebuie ca CNAS sa publice nomenclatoarele imediat ce le-au modificat. Ele trebuie doar preluate si bagate in softuri. Casa nu a publicat nomenclatoarele la timp", a declarat, pentru Ziare.com, medicul.Atat aceasta, cat si in postarea Patronatului Medicilor de Familie Bucuresti-Ilfov este pusa la indoiala publicarea cu adevarat de vineri, 20 august, a ordinului in Monitorul Oficial. Medicii de familie spun ca cel mai probabil a fost utilizata practica pastrarii unui numar de ordine in Monitorul Oficial pentru ziua de vineri si ca, in realitate, publicarea a fost facuta efectiv luni noapte."Nici pe CNAS nu apare ca si comunicat pe pagina principala, e undeva ingropat pe la legi", spune medicul.Sandra Alexiu ne-a explicat si cum se traduce situatia creata pentru pacienti, care sunt trimisi inapoi de farmacisti la medicii de familie sa le fie refacute retetele."Campul modificat trebuie sa apara pe retete de luni incoace. Noi am emis retete si luni. Pe retetele de luni nu era facuta modificarea de soft ca nu facusera la softul national. In Monitor scrie asa -. Cine a luat reteta vineri inclusiv poate sa o ia pe stil vechi. Dar daca reteta a fost eliberata luni, dupa ce a intrat ordinul, atunci trebuie sa aiba rubrica noua.Noi suntem utilizatori terminali, eu nu pot sa modific asta in soft. Eu il folosesc, fac consultatia si lucrurile din antetul retetei - nume, prenume, CNP, coduri si toate categoriile - intra automat. Asta se face strict de catre sistemul informatic", a spus medicul de familie.Daca pentru pensionarii care locuiesc in orase disconfortul sa spunem ca nu e atat de mare, desi fara indoiala el exista, pentru cei din mediul rural situatia este de-a dreptul frustranta, mai ales daca ne gandim la cei care au de parcurs si zeci de kilometri ca sa ajunga sa isi ridice reteta."Nu mai primesc farmaciile retelele, trimit oamenii inapoi, asta e problema. De la farmacii au trimis inapoi pacientii la medici sa refaca retetele si nu intelegeau. De ce sa refacem ca e buna, noi am facut-o cum iese din SIUI! Asa ies, sunt lucruri pe care noi nu le putem influenta. Si daca e scrisa o prostie e scrisa din sistemul informatic.Daca iesea cineva de la CNAS si facea o comunicare, intr-o ora toata lumea era informata. E asa un hatis, oamenii nu inteleg de ce:Nu toti sunt cu farmacia langa cabinet, unii pentru farmacie traverseaza 3 comune", a conchis medicul.Am vrut sa aflam si pozitia CNAS fata de aceste probleme aparute. Insa Casa nu avea cunostinta de ele."S-a facut destul de repede toata modificarea dupa ce s-a vorbit, deci nu putem fi acuzati de rea-credinta sau ca nu am facut ceva corect. Noi chiar am facut modificarea foarte repede", a declarat pentruAugustus Costache, purtatorul de cuvant al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.Pus in fata informatiei ca totusi situatia exista, o reclama medicii de familie care s-au trezit cu pacienti frustrati trimisi inapoi de farmacisti pentru refacerea retetelor, Costache a promis ca se va documenta despre cele semnalate."Nu stiu sa spun daca exista o asemenea situatie. O sa ma documentez sa aflu despre ce e vorba, dar in niciun caz nu se pune problema de rea-vointa", a mai spus purtatorul de cuvant al CNAS.