CNAS anunta noutatile pentru pacienti in 2018: Acces mai usor la medicamente si servicii

Fata de Contractul-cadru pe 2017 (a carui aplicabilitate a fost prelungita si pentru trimestrul I al anului 2018), proiectul mentionat prevede ca, incepand cu 1 iulie 2018, asiguratii vor putea obtinecu si fara contributie personala de la oricare farmacie din tara aflata in contract cu sistemul asigurarilor sociale de sanatate.Actuala reglementare, conform careia farmacia trebuie sa fie in contract cu aceeasi casa de asigurari de sanatate ca si medicul prescriptor, va mai fi aplicata doar pentru medicamentele care fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat.Similar, sirecomandate de medicii aflati in contract cu sistemul asigurarilor sociale de sanatate vor putea fi efectuate de la 1 iulie la oricare furnizor de profil din tara, indiferent cu ce casa de asigurari de sanatate se afla acesta in relatii contractuale.In pachetul de servicii medicale de baza pentru asigurati se introducce vor fi oferite de medicul de familie, cum ar fi masurarea continua a tensiunii arteriale pentru 24 de ore (Holter-TA), eliberarea adeverintei pentru incadrarea in munca a persoanelor aflate in somaj si eliberarea fisei sintetice pentru copilul incadrat in grad de handicap.In ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile clinice, medicii care au obtinut competenta sau atestat de studii complementare pentru ingrijiri paliative, certificati de Ministerul Sanatatii, vor putea acordapentru acest tip de ingrijiri.Totodata, se vor putea acordaasigurate de echipe multidisciplinare, formate din medic, asistent, psiholog si kinetoterapeut.Pentru accesul asiguratilor la servicii medicale in cadrul cabinetului medical din asistenta medicala primara si la cabinetul din ambulatoriu pentru specialitatile clinice s-a precizat ca programul de activitate de 35 de ore pe saptamana se asigura in minim 5 zile pe saptamana., aflati in Programul national de oncologie, se vor putea prezenta fara bilet de internare pentru spitalizarea continua.Asiguratii vor putea transmite casei de asigurari de sanatate si prin posta documentele necesare pentru aprobarea unui dispozitiv medical.Pentru debirocratizarea activitatii furnizorilor de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale, in proiectul noului Contract-cadru unele obligatii contractuale sunt eliminate sau revizuite, iar procesul de contractare este simplificat prin eliminarea unora din documentele solicitate in prezent si trecerea la transmiterea documentelor numai in format electronic.Totodata, se prevedecare furnizeaza servicii in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate."Medicii prescriptori vor avea obligatia generala sa respecte protocoale terapeutice de prescriere a medicamentelor, respectiv rezumatul caracteristicilor produsului (RCP), pentru medicamente care nu au protocoale terapeutice. Incepand cu 1 iulie 2018, medicii prescriptori vor trebui sa respecte avertizarile Sistemului Informatic al Prescriptiei Electronice (SIPE), precum si informatiile puse la dispozitie pe pagina web a CNAS referitoare la faptul ca medicamentul respectiv se prescrie cu respectarea protocoalelor terapeutice sau, dupa caz, ca este un produs biologic", anunta CNAS.De asemenea, reprezentantii CNAS precizeaza ca,cu retinerea sumei de 200 de lei pentru fiecare caz externat la care s-a constatat nerespectarea obligatiei. O sanctiune similara se aplica si in cazul furnizorilor din asistenta medicala ambulatorie pentru specialitati clinice, inclusiv celor de medicina fizica si de reabilitare.Pentru, va fi dublata perioada de sustinere din partea casei de asigurari de sanatate, pana la constituirea listei minime de pacienti, respectiv de la 6 la 12 luni.Pentru furnizorii de medicamente, s-a precizat ca farmacistul isi va putea desfasura activitatea la cel mult trei farmacii aflate in relatie contractuala cu sistemul asigurarilor sociale de sanatate, dintre care la o farmacie va putea asigura doar continuitatea pe timpul noptii si in zilele libere legale.In scopul transparentizarii activitatii, furnizorii de ingrijiri medicale si/sau paliative la domiciliu vor avea obligatia de ade ingrijiri efectuate in relatie contractuala cu acestea.Totodata, pentru furnizorii de dispozitive medicale, casele de asigurari de sanatate vor avea obligatia de a publica pe pagina web proprie sumele decontate lunar, pe categorii si tipuri de dispozitive.