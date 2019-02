Criza citostaticelor se accentueaza: Ministerul Sanatatii nu are bunul simt sa raspunda solicitarilor

Ziare.

"Fac acest citostatic de un an si jumatate. Din luna aceasta, din ianuarie, dupa data de 15 nu-l mai pot gasi. Este vorba despre un medicament care vine din Marea Britanie. Nu stim la cine sa apelam, am incercat prin toate farmaciile.Farmacia care mi-l aducea da din umeri ca e posibil sa-l am sau sa nu-l mai am niciodat. Am ramas pur si simplu de doua saptamani fara. Am o rezerva promisiune ca il voi primi de marti, saptamana viitoare. Daca eu nu am sa primesc medicamentul saptamana aceasta, va fi prea tarziu", a declarat o pacienta, citata de Realitatea TV.Cezar Irimia, presedintele Federatiei Asociatiilor Bolnavilor de Cancer din Romania, spune ca aceasta criza exista de ani de zile in tara noastra, dar ca in ultima vreme s-a accentuat."Aceasta criza e continua, de ani de zile, ea accentuandu-se in acest moment, cu disparitia multor medicamente vitale, care fac diferenta intre viata si moarte. Asigurarea continuitatii acestor tratamente pe piata e obligatia Ministerului Sanatatii, care nici macar nu are bunul simt sa raspunda la solicitarile noastre, ale pacientilor, dand vina pe producatori", a spus Irimia.Mai mult, el a precizat ca mai multe medicamente lipsesc constant."Cine se poate aproviziona din tarile vecine o face. Cine poate sa se aprovizioneze din UE, unde mai au rude, cunostinte, o fac, iar cei mai multi, care nu au nici posibilitati materiale, nici nu au aceste cunostinte mor cu zile", a adaugat Irimia.