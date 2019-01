Dupa 3 luni la sefia Agentiei Medicamentului, Adriana Cotel a fost numita sefa la Casa Nationala de Sanatate

Ziare.

Cotel fusese numita de curand, in octombrie anul trecut, la sefia Agentiei Nationale a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale (ANMDM).Ea il inlocuieste astfel pe Razvan Vulcanescu, ce fusese numit la sefia CNAS in septembrie 2017, de fostul premier Mihai Tudose, dupa ce fostul sef al Casei, Marian Burcea, fusese retinut intr-un dosar de coruptie care a zguduit sistemul public de sanatate.Despre Cotel nu exista multe informatii publice, ea neavand un CV publicat nici pe siteul institutiei pe care a condus-o in ultimele 3 luni. In schimb, numele sau a intrat in atentia publica odata cu numirea la sefia ANAF a Mihaelei Triculescu. Pe Internet a circulat atunci masiv o fotografie cu Triculescu si o tanara bruneta, despre care s-a scris ca ar fi Cotel.Aceasta a transmis insa un comunicat prin intermediul unei firme de avocatura in care a negat ca ea ar fi persoana din fotografie. Adevarul scria la inceputul anului ca "Adriana Cotel este economista de profesie si a derulat in trecut afaceri cu medicamente, in special in zona oncologiei. Mai multe canale media au scris la vremea respectiva ca Adriana Cotel este legata printr-o prietenie veche de Darius Valcov, consilier de stat al premierului Dancila, cel pe care sursele din interiorul PSD il indica si in spatele numirii lui Triculescu la sefia ANAF".Cat despre activitatea sa la sefia Agentiei Medicamentului, desi a fost scurta, aceasta risca sa fi lasat urme adanci si cu efecte grave. La inceputul lunii decembrie Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Autoimune (APAA) avertiza Guvernul, intr-o scrisoare deschisa, ca risca o noua criza a medicamentelor din cauza a ceea ce s-a intamplat la ANMDM sub conducerea Adrianei Cotel.Si asta pentru ca 5 oameni aflati in pozitii tehnice importante in ANMDM, medici si biochimisti, au fost demisi sau au demisionat intr-o singura zi la inceputul lui decembrie.Plecarile aveau legatura directa cu Cotel si cu inca o persoana despre care se spunea ca este in anturajul lui Darius Valcov, Andrei Iordache. Iordache este seful Directiei de Sanatate Publica Olt, si nici acum nu este clar care este rolul sau in ANMDM.Cert este ca cei doi au anuntat si au pus in practica la acea vreme reduceri drastice de personal, asta desi ministrul Sanatatii Sorina Pintea promitea ca agentia va fi reorganizata si se vor face angajari, pentru ca numarul de specialisti e foarte mic.Agentia Medicamentului are un rol esential in traseul pe care un medicament il face de la prodcutie pana in posesia pacientului a carui viata poate depinde de el.