Farmacia la Pret Mic - sursa ta de sanatate acum si in cartierul Tei

In perioada sarbatorilor de iarna vei gasi in locatie si sursa de inspiratie pentru cadourile de Craciun deoarece sunt amenajate o multime de cosuri cadou.Farmacia la Pret Mic este continuarea unui proiect cu o vechime mai mare de un an al societatii Spring Farm. Initial, s-a solicitat Agentiei Tonica Group crearea unui proiect de farmacie online, care a functionat si a fost cunoscut sub denumirea de Farmacia de pe Net.Publicul a primit foarte bine #FLPM si si-a exprimat in nenumarate randuri dorinta de a discuta cu un specialist, dar si de a testa si vedea produsele inainte de a le comanda online. De aici a pornit si schimbarea numelui in, concept realizat in totalitate de detinatoarea brand-ului", a declarat", conchide doamna diriginte farmacist Alexandra Dirilici.Farmacia la Pret Mic dinisi doreste in primul rand sa puna accent pe informarea corecta a publicului, dar si pe identificarea nevoilor clientilor si solutionarea acestora.Farmacia la Pret Mic sau #FLPM, cum e recunoscuta de publicul tanar, este deschisa in fiecare zi, de luni pana vineri de la 8:00 la 22:00, iar sambata si duminica de la 8:00 la 16:00.Pentru a maximiza timpul clientilor, pune la dispozitia si posibilitatea comenzilor online, atat in Bucuresti, cat si in alte orase ale tarii. Din Bucuresti, daca comanzi de luni pana joi pana in ora 15:00, a doua zi primesti comanda acolo unde ti-o doresti. In tara, comenzile vor fi onorate in timp de 48 de ore de la plasare.